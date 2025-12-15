“信長”EXILE TAKAHIROに猛反発の声！無謀すぎる作戦に反対されるなか本能寺へ…＜仮面の忍者 赤影＞

漫画家・横山光輝が手がけた忍者漫画『仮面の忍者 赤影』。

1967年に実写化され“伝説の特撮時代劇”と呼ばれる本作が、総監督・三池崇史×主演・佐藤大樹（EXILE／FANTASTICS）によって新たなヒーロー時代劇として再び実写化。時は戦国、天下統一を目指す織田信長（EXILE TAKAHIRO）を陰で支えた忍たちの活躍が描かれる。

12月14日（日）に放送された第7話では、信長が新たな作戦を命じるも重臣の1人が猛反発し…。

【映像】一益が信長にまさかの反論！

◆「某は反対でございまする」

第7話では織田家の未来を決める会議が開かれた。そこで天下統一に邁進する信長は、重臣である羽柴秀吉（柄本時生）と滝川一益（忍成修吾）に、それぞれ毛利と北条を同時に攻めるよう指示する。

しかしこの作戦を聞いた一益は、信長に「恐れながら、某は反対でございまする」と反発し、「秀吉が西の毛利を攻め、某が東の北条を攻める。これに異存はございませぬ。しかしこの二つの遠征を同じときに行うのはいささか…いや、大いに疑問がございまする！」と強く訴えた。

さらに一益は、自分たちがいなくなればこの安土城の守りが手薄になると主張。それでも信長は作戦を変更する気はなく、「家臣はおぬしらだけではない。それに影もおる」と返して赤影（佐藤大樹）たちへの信頼をのぞかせた。

そして信長が「都に出る」というと、小姓の森蘭丸（郄橋慧斗）が「本能寺にて御座を設けましょう」と返答。信長と本能寺といえば史実では本能寺の変が有名なだけに、なんとも不穏な一幕となっていた。