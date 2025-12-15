超高校級のドリブラー、昌平MF長璃喜が川崎F加入内定!「応援していただける選手になれるよう頑張ります」
川崎フロンターレは15日、昌平高(埼玉)のU-18日本代表MF長璃喜(3年)の新加入内定が決まったことを発表した。
長はFC LAVIDA時代から年代別日本代表を経験。昌平では1年時の全国高校選手権で初戦から3試合連続ゴールを決めて8強入りに貢献した。また、2024年のインターハイでは決勝で2得点1アシストを記録し、昌平を初の日本一へ導いている。
最大の武器は圧倒的な加速力を活かしたドリブルだ。瞬間的な加速でDFを簡単に抜き去り、シュート、ラストパスへ持ち込んでいく。今年の選手権埼玉県予選決勝でも、ハーフウェーライン付近から1人で敵陣PAまでドリブルし、劇的な決勝ゴール。今年は裏抜けの回数も増加し、より怖いアタッカーに進化している。"超高校級のドリブラー”長に対しては複数のJリーグクラブが注目。争奪戦の末、川崎F入りが決まった。
長は加入内定に際してクラブ公式サイトを通じ、「プロのステージでプレーできることを光栄に思っています。また、家族や指導者の皆さん、チームメイトなど今まで関わっていただいた多くの方々の支えがあったからこそ、今の自分があると感謝しています」とコメント。「自分の持ち味であるドリブルを武器に、川崎フロンターレの一員として少しでも力になれるよう頑張っていきます。謙虚な姿勢を忘れず、一つひとつ結果で示し、応援していただける選手になれるよう頑張ります」と意気込みを述べた。
以下、クラブ発表プロフィール
●MF長璃喜
(おさ・りゅうき)
■生年月日
2007年10月13日(18歳)
■出身地
埼玉県春日部市
■身長/体重
168cm/64kg
■経歴
杉戸ゼウシスFC-FC LAVIDA-昌平高
■コメント
「2026シーズンから川崎フロンターレに加入することになりました昌平高校の長璃喜です。プロのステージでプレーできることを光栄に思っています。また、家族や指導者の皆さん、チームメイトなど今まで関わっていただいた多くの方々の支えがあったからこそ、今の自分があると感謝しています。自分の持ち味であるドリブルを武器に、川崎フロンターレの一員として少しでも力になれるよう頑張っていきます。謙虚な姿勢を忘れず、一つひとつ結果で示し、応援していただける選手になれるよう頑張ります。応援よろしくお願いします。」
長はFC LAVIDA時代から年代別日本代表を経験。昌平では1年時の全国高校選手権で初戦から3試合連続ゴールを決めて8強入りに貢献した。また、2024年のインターハイでは決勝で2得点1アシストを記録し、昌平を初の日本一へ導いている。
最大の武器は圧倒的な加速力を活かしたドリブルだ。瞬間的な加速でDFを簡単に抜き去り、シュート、ラストパスへ持ち込んでいく。今年の選手権埼玉県予選決勝でも、ハーフウェーライン付近から1人で敵陣PAまでドリブルし、劇的な決勝ゴール。今年は裏抜けの回数も増加し、より怖いアタッカーに進化している。"超高校級のドリブラー”長に対しては複数のJリーグクラブが注目。争奪戦の末、川崎F入りが決まった。
以下、クラブ発表プロフィール
●MF長璃喜
(おさ・りゅうき)
■生年月日
2007年10月13日(18歳)
■出身地
埼玉県春日部市
■身長/体重
168cm/64kg
■経歴
杉戸ゼウシスFC-FC LAVIDA-昌平高
■コメント
「2026シーズンから川崎フロンターレに加入することになりました昌平高校の長璃喜です。プロのステージでプレーできることを光栄に思っています。また、家族や指導者の皆さん、チームメイトなど今まで関わっていただいた多くの方々の支えがあったからこそ、今の自分があると感謝しています。自分の持ち味であるドリブルを武器に、川崎フロンターレの一員として少しでも力になれるよう頑張っていきます。謙虚な姿勢を忘れず、一つひとつ結果で示し、応援していただける選手になれるよう頑張ります。応援よろしくお願いします。」