「オランダ代表みたい」「オシャレ」「他サポやけど欲しい」クラブ史上初! 山口の新ユニフォームに絶賛続々
レノファ山口FCは14日、2026シーズンの特別大会「明治安田J2・J3百年構想リーグ」で着用するユニフォームのデザインを発表した。
今回はクラブ史上初の襟付きデザインを採用。フィールドプレーヤー1stはクラブの象徴であるオレンジを基調に、これまで積み重ねてきた歴史を表現したグラフィックが施されている。
クラブは公式サイトで「20年の歴史が育んだ『魂』を胸に、レノファは次の未来へと歩み出す。過去と未来を結ぶ、レノファの魂が宿るモデルです」と紹介した。
また、フィールドプレーヤー2ndは白、GKの1stは青、2ndは緑となっている。
クラブが公式X(旧ツイッター/@renofayamaguchi)やインスタグラム(@renofa_yamaguchi)で新ユニフォームを公開すると、「かっこよすぎる」「むっちゃオシャレ」「襟付き可愛い」「めちゃくちゃ新鮮」「半年だけだとしたらもったいないぐらいのデザイン」「90年代、サプライヤーがロットの時のオランダ代表みたい」「絶対買う」「他サポやけどこれはコレクションとして欲しい」と好評の声が上がった。
明治安田J2・J3百年構想リーグ— レノファ山口FC (@renofayamaguchi) December 14, 2025
ユニフォームデザイン決定!
RENOFA SOUL - レノファタマシイ-
受け継がれる魂、新たな未来へ。
この投稿をInstagramで見る