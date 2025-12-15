ネックストラップ CHI Levo AIR

株式会社浅沼商会は、クイックリリース機構を採用したカメラストラップ「CHI Levo」を12月19日（金）に発売する。

「CHI Levo」は、撮影時にすばやくカメラを構えられるように設計されたストラップシステム。両端にはマグネット式のクイックリリース機構（マグドット・アタッチメント）を備え、機材への着脱をワンタッチで行える。片手で操作して長さの調整が行えるクイックアジャスターを搭載。

ネック・ショルダーストラップ

ネックストラップのAIRに加え、約3.2cmのショルダー部を備えたショルダーストラップのPRO、約4.5cm幅のショルダー部を備えたUltraを用意する。

AIRでは、レザーパーツの異なる牛革モデルとイタリアンレザー「Alcantara」モデルを展開。ショルダーストラップのPROとUltraはどちらもAlcantaraを使用する。

また、PROとUltraは、ストラップ部がモジュラー設計となっており、別売オプションとの付け替えによるカスタマイズに対応する。

クイックリリース機構を持つマグドット・アタッチメント

片手で長さが調節できるクイックアジャスター

オプションパーツの付け替えに対応したモジュラー設計（PRO/Ultra）

CHI Levo AIR

牛革モデルのオリーブグリーン（JLA01G）とネイビー（JLA01N）、Alcantaraモデルのブラック（JLA01A）を用意する。

オリーブグリーン

ネイビー

ブラック

CHI Levo PRO

CHI Levo Ultra

ハンドストラップ

ストラップ長：約83～143cm ストラップ幅：1.9cm 耐荷重：約60kg（ストラップ）、約95kg（マグドット） 質量：約79g 価格：7,700円（オリーブグリーン、ネイビー）、8,800円（ブラック）ストラップ長：約102～134cm ストラップ幅：1.9cm ショルダー幅：約3.2cm 耐荷量：約60kg（ストラップ）、約95kg（マグドット） 質量：約94g 価格：1万340円ストラップ長：約102～134cm ストラップ幅：1.9cm ショルダー幅：約4.5cm 耐荷量：約60kg（ストラップ）、約95kg（マグドット） 質量：約114g 価格：1万6,170円

クイックリリース機構のマグドット・アタッチメントに対応したハンドストラップ。

機材側に装着するマグドットを2個付属し、予備の機材にも取り付けられる。レザーパーツの異なるクレイジーホースレザーモデルとAlcantaraモデルを用意する。

バックルは、セラミック調のコーティングを施したアルミ合金製。

カラーバリエーションは、クレイジーホースレザーモデルのオリーブグリーン（JLH04G）とブラック（JLH04B）、Alcantaraモデルのスチールグレー（JLH04A）。

オリーブグリーン

ブラック

スチールグレー

CHI ストラップアクセサリー

マグドット・アタッチメント

外形寸法：約23×2.5cm ストラップ幅：約1.9cm 耐荷量：約60kg（ストラップ）、約95kg（マグドット） 質量：約30g 価格：6,820円（オリーブグリーン、ブラック）、8,800円（スチールグレー）

マグアタッチメントとマグドットで構成されたクイックリリースシステム。

ロープ部には、耐摩耗性と耐引張強度を兼ね備えた合成繊維のDyneemaとKevlarの二重構造。鋼鉄の約7倍に相当する強度を持つという。

また、マグドットの内部はT字型バーブ式構造となっており、金属製の圧着リングと組み合わせたことで、落下時の外力に強く、ストラップの抜け落ちを防ぐとしている。

所有するストラップにアタッチメントを、カメラなどにマグドットを装着して利用する。

マグドットが2個の「マグドット・アタッチメント ベーシック」（JCM05B）と、4個の「マグドット・アタッチメント プラス」（JCM05P）を用意する。

マグドット・アタッチメント ベーシック

マグドットギアコネクタ（JOP06C）

対応ストラップ幅：12mm/19mm 外形寸法：約4.8×2.5cm 耐荷重：約95kg 質量：約22g（ペア） 価格：4,620円（ベーシック）、6,490円（プラス）

マグアタッチメントの取り付け部をカラビナタイプにした製品。マグドットが1個付属する。

マグドットギアコネクタ（JOP07B）

外形寸法：約10×2.9cm 質量：約24g（ペア） 価格：4,070円

CHI Levo PRO/Ultra用のオプションとして、マグアタッチメントの取り付け部がバックルタイプになっている製品。

ギアアタッチメントセット（JOP08K）やバックパックアタッチメントセット（JOP09）と組み合わせても使用できる。

ギアアタッチメントセット（JOP08K）

外形寸法：約9×2.9cm 質量：約16g 価格：4,070円

同じくCHI Levo PRO/Ultra用のオプション。片方がバックル、もう片方がカラビナになったアタッチメント。

バックパックアタッチメントセット（JOP09）

外形寸法：約7×2.9cm 質量：約32g（ペア） 価格：7,370円

バックパックなどのショルダーストラップ部に挟み込んで使用するCHI Levo PRO/Ultra用のオプション。2026年1月9日（金）での発売を予定する。

フレックスストラップマウント（JOP10）

外形寸法：約8.1×2.7×1.9cm 質量：約125g（ペア） 価格：9,680円

カメラ底部の1/4インチネジ穴に装着して使用するストラップマウント。360°回転できる。

外形寸法：約2.7×1.9×1.1cm 質量：約14g 価格：4,400円