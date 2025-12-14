韓国を中心に活躍する5人組ガールズグループ「ミヤオ（MEOVV）」のエラ・グロスが、「M•A•C」のグローバル・アンバサダーに就任した。

エラ・グロスは2008年アメリカ・ロサンゼルス生まれ。2歳からモデルとしてのキャリアをスタートさせ、2024年にミヤオとしてデビュー。デビュー曲の「MEOW」は、リリース初週に全世界で510万ストリーミングを記録した。音楽、ビューティ、ポップカルチャーなどあるゆるジャンルの中心で活躍を見せ、メイクを変身や実験、ストーリーテリングと捉えている彼女のクリエイティブなアプローチは、M•A•Cのヘリテージと完全に調和するという。

エラ・グロスは就任に際して「異なる文化やクリエイティブな世界を行き来しながら育った私にとって、M•A•Cはメイクの出発点であり、ステージの表現であり、スタイルを探求するたびに戻ってきた特別な場所。常に私に”実験し、変化し、その瞬間の自分を表現する勇気"を与えてくれたブランド」と語った。

エラ初のキャンペーンヴィジュアルとして、2026年1月9日にリニューアル発売するリップスティック「パウダー キス」シリーズがお披露目。このシリーズには、ひと塗りで淡く軽やかな仕上がりを叶える「パウダー キス ヘイジー マット リップスティック」と、リップからチークまで使える「パウダー キス リップ＋チークムース」がラインナップする。また、フォトグラファーデュオのイネス&ヴィノードが撮影したキャンペーンが、1月初旬に公開予定だ。

M•A•Cのグローバル・クリエイティブ・ディレクターのニコラ・フォルミケッティ氏は「エラはM•A•Cに新しい表現をもたらす存在であり、このしなやかなエレガンスはパウダー キスの核にある"やわらかさ"を体現している」と期待を寄せた。今後もエラは長期的にM•A•Cのグローバルキャンペーンに出演し、サプライジングな施策に取り組む。

