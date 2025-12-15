沢村一樹が自身のInstagramを更新。日曜劇場『ザ・ロイヤルファミリー』のオフショットを公開し、共演者との和やかなひとときが話題を集めている。

【画像】沢村一樹＆妻夫木聡＆目黒蓮のオフショット／目黒蓮『ザ・ロイヤルファミリー』最終回場面写真／メインキャストのクランクアップ写真

■メガネ×シンプルスーツで微笑む、大人な佇まいの目黒蓮

写真には、沢村をはじめ、妻夫木聡、目黒蓮（Snow Man）がテーブルを囲む姿が収められている。シックなレストランの落ち着いた空間の中で、沢村はグラスを手に穏やかな笑みを浮かべている。

目黒はメガネをかけ、ブラックのスーツにシャツとネクタイを合わせた端正な装い。無駄を削ぎ落としたシンプルなスタイリングながら、妻夫木の方に身を寄せて見せる柔らかな表情が印象的で、ぐっと大人びた存在感を放っている。カメラに向けた自然な笑顔からは、共演者との距離の近さも感じられる。

■沢村一樹「睨みつけている若造（妻夫木聡）を有馬でボコボコにしてやりました」

沢村は投稿で、作品を最後まで見届けてくれた視聴者への感謝を綴り、共演者やスタッフとの充実した時間を噛みしめるような思いを明かした。

さらに「睨みつけている若造を有馬でボコボコにしてやりました」と、ドラマの展開を思わせるユーモアたっぷりのコメントも添え、隣で沢村をじっと見つめる妻夫木の表情も相まって、思わず笑みがこぼれるやりとりとなっている。

ドラマの世界観そのままに、信頼関係がにじむオフショットに「みんなかっこいい」「イケメンしかいない」「最高すぎる3ショット」「栗須さんガン見w」「素晴らしいドラマでした」「最終回感動した」など、多くの反響が寄せられている。

■目黒蓮『ザ・ロイヤルファミリー』最終回場面写真

■メインキャストのクランクアップ写真

