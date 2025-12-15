2025年も残り少なくなってきました！

そんな時こそ、口角をあげて！笑顔で過ごしたいものですよね！？

今週から２週に渡ってご紹介するのは、2025年の笑い納め、2026年の笑い始めにオススメの話題作です！

12月19日金曜日公開！映画『新解釈・幕末伝』！！

”新解釈”と言えば、2020年に公開された映画『新解釈・三國志』を思い出しますが、今回は「幕末」です！

幕末と言えば、今から150年前、江戸時代の終わりから明治時代の始まりにかけて、日本の歴史が大きく動いた時代。

幕末のヒーロー、坂本龍馬と西郷隆盛は、どんな男たちだったのか？

そんな”知っているようで知らない幕末”を、コメディ映画のヒットメーカー・福田雄一監督が、ムロツヨシさんと佐藤二朗さんをダブル主演に迎え、”新解釈”で実写映画化しました！

さらに映画の世界観を盛り上げる主題歌を手掛けるのは、福山雅治さんです。

他にも豪華なキャストが大集結！

今週から２週に渡っては、作品誕生のエピソードから、撮影秘話、福田監督とムロツヨシさん、佐藤二朗さんとのエピソードをはじめ、キャストたちの魅力に迫ります！

ゲストに、東宝株式会社・宣伝プロデューサーの林原祥一さんを迎えて、たっぷりお話しを伺います！

〜ラインナップ〜

１週目

【月】福田監督と映画誕生エピソード

【火】ムロツヨシ・佐藤二朗ダブル主演！

【水】薩長同盟が喜劇で描かれる！？

【木】福田組初参加キャスト

【金】福山雅治が手掛ける主題歌

２週目

【月】コメディへのこだわり・撮影エピソード

【火】くノ一が登場！コンセプト茶屋とは？

【水】あの英雄たちも登場します

【木】こだわりの衣装・ロケでの撮影秘話

【金】みどころをおさらい！

〜イベント概要〜

【タイトル】映画『新解釈・幕末伝』

【スタッフ・出演】脚本・監督：福田雄一、主演：ムロツヨシ、佐藤二朗

【スケジュール】12月19日金曜日から公開！

【オフィシャルサイト】https://new-bakumatsu.jp