ÈÄÌîÍ§Èþ¡¡Á°ÅÄÆØ»Ò¡¢ÂçÅçÍ¥»Ò¤Ø¤Î»×¤¤¤Ä¤Å¤ë¡Ö¤¤¤Ä¤â»Ù¤¨¹ç¤¨¤ëÀïÍ§¡×¡ÖËÜÅö¤Ë¸¤¯¤ÆÅ·ºÍ¤Ê¤ó¤À¤Ê¤È¡×
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤Ç¼Â¶È²È¤ÎÈÄÌîÍ§Èþ¡Ê34¡Ë¤¬15Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¡ÈÀïÍ§¡É¤Ø¤Î»×¤¤¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ÖAKB48¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¤ä¤Ï¤ê¤¢¤Ã¤Á¤ã¤ó¤ÈÍ¥»Ò¡£2¿Í¤ò¸«¤ë¤È¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ê¤¬¤é¤Ë¡Ø¤ï¡¼AKB¤À¡¼¡Ù¤È¥¨¥â¤¹¤®¤ÆÎÞ½Ð¤ë¡×¤È½ñ¤½Ð¤·¤¿ÈÄÌî¡£¡ÖÂçÂº·É¤Î2¿Í¤Ë¤Ä¤¤¤Æº£Æü¤Ï¸ì¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¤«¤Ê¤½¤ó¤Ê2¿Í¤Î²£¤ËÊÂ¤ó¤Ç¤ë¡¢µ®½Å¤Ê¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ÖÆØ»Ò¤È¤Ï14ºÐ¤Îº¢¤«¤é1´üÀ¸¤È¤·¤Æ¶¦¤ËÊâ¤ó¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£AKB¤Î¡È´é¡É¤È¤·¤Æ¾ï¤Ë¥»¥ó¥¿¡¼¤ËÎ©¤Á¡¢¤É¤ó¤Ê»þ¤â°ìÈÖÃíÌÜ¤µ¤ì¤ëÂ¸ºß¡£¤½¤ÎÎ©¤Á°ÌÃÖ¤Ë¤Ï¡¢ÁÛÁü¤òÄ¶¤¨¤ë¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ä³ëÆ£¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Ï¤º¡£¤½¤ì¤Ç¤â¥Þ¥¤¥Ú¡¼¥¹¤Ç¡¢¤É¤³¤«ñ¨¡¹¤È¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤Ç¤â¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Ä¤È°µ´¬¤Î¥ª¡¼¥é¤òÊü¤Ä¡£¤½¤ó¤ÊÆØ»Ò¤Î¶¯¤µ¤È¤·¤Ê¤ä¤«¤µ¤¬¡¢»ä¤ÏÀÎ¤«¤éÂç¹¥¤¡×¤ÈÁ°ÅÄÆØ»Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¡£
¡¡¡Ö¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤ÏÍ§Ã£¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤â¤Ï¤ä²ÈÂ²¤ß¤¿¤¤¤Ëµ¤¤ò»È¤ï¤º¤¤¤ì¤ëÃç¡£¡ØÍ§¤È¤Ï¤³¤ó¤Ê´¶¤¸¤Ç¤ª¸ß¤¤¥Þ¥¤¥Ú¡¼¥¹¤Ë°ìÀ¸ÃçÎÉ¤¤¤ó¤À¤í¤¦¤Í¡¼¡Ù¤Ã¤ÆºÇ¶áÆØ»Ò¤Ë¸À¤ï¤ì¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë¤½¤¦¤À¤Ê¡¼¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¤è¡¡º£¤Ç¤â¸½Ìò»þÂå°Ê¾å¤Ë»Å»ö¤ËÂÐ¤·¤Æ¥¹¥È¥¤¥Ã¥¯¤Ç¾ðÇ®Åª¤ÊÆØ»Ò¤òÂ¦¤Ç¤ß¤Æ¤¤¤Æ»ä¤ÎÍ§Ã£¤ÎÃæ¤Ç1ÈÖ»Å»ö¹¥¤¤Ê¿Í¤À¤È»×¤¦¤·¡¢»ä¤â¾ï¤Ë»É·ã¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ¤ë¡¡»Ò°é¤Æ¤È»Å»ö¤ÎÎ¾Î©¤È¤«Çº¤ß¤Ï¿Ô¤¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤¤¤Ä¤â»Ù¤¨¹ç¤¨¤ëÀïÍ§¤È¤·¤Æº£¤âÊÑ¤ï¤é¤º¤¤¤ì¤ë¤³¤È¤¬ËÜÅö¤Ë´ò¤·¤¤¤Ê¤Ã¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¡ÖÍ¥»Ò¤È¤Î»×¤¤½Ð¤Ï¡¢AKB¿å±ËÂç²ñ¡£¡ÊÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¿Í¤¤¤ë¤«¤Ê¡©¡Ëµ³ÇÏÀï¤Î·è¾¡¤ÇºÇ¸å¤Ë¤Ö¤Ä¤«¤ê¹ç¤¤¡¢·ë²Ì¤Ï»ä¤ÎÇÔËÌ¡Ê¾Ð¡Ë¤ª¸ß¤¤Éé¤±¤º·ù¤¤¤Ç¤¤¤¤¾¡Éé¤À¤Ã¤¿µ¤¤¬¤¹¤ë¡¡±¿Æ°¿À·Ð¤¬ÎÉ¤¯¤Æ¡¢²Ä°¦¤¯¤Æ¡¢²¿¤Ç¤â¤½¤Ä¤Ê¤¯¤³¤Ê¤¹»Ñ¤ËËÜÅö¤Ë¤¹¤´¤¤¿Í¤À¤Ê¤È´¶¤¸¤Æ¤¿¡£Team K¤Ë²ÃÆþ¤·¤Æ¤«¤é¤ÏW¥»¥ó¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤ë¤Ê¤É¡¢´Ø¤ï¤ëµ¡²ñ¤âÁý¤¨¤Æ¡£É½¤Ç¤Ï¾ï¤ËÍê¤ì¤ëÂ¸ºß¤Ê¤Î¤Ë¡¢Î¢¤Ç¤Ï¤ª¤Á¤ã¤é¤±¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢²Ä°¦¤¤´é¤·¤ÆÆÇÀå¥Ä¥Ã¥³¥ß¤òÈô¤Ð¤·¤Æ¤¤¿¤ê¾¯Ç¯¤Î¤è¤¦¤Ê¿Í¡¡¤Ç¤â¥á¡¼¥ë¡ÊÅö»þ¤ÏLINE¤Ê¤«¤Ã¤¿w¡Ë¤¹¤ë¤ÈÍ¥¤·¤¯ÁêÃÌ¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¥µ¥Ð¥µ¥Ð¤·¤Æ¤½¤¦¤Ê°õ¾Ý¤È¤ÏÎ¢Ê¢¤Ë¿Í¤Îµ¤»ý¤Á¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¡¢¿Í´ÖÌ£¤Î¤¢¤ëÇ®¤¤¿Í¡£¤¢¤È²Ä°¦¤¤³¨Ê¸»ú¤â¤Ä¤±¤Æ¤¯¤ì¤ë¡×¤È²ó¸Ü¡£
¡¡¡Ö¤½¤·¤Æ²¿¤è¤ê¡¢ÃË½÷Ìä¤ï¤º¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¿Íµ¤¤À¤Ã¤¿¤Î¤È¡Ê¥é¥¤¥Ö¤ÎÀ¼±ç¤Û¤ÜÍ¥»Ò¤À¤Ã¤¿w¡Ë¥é¥¤¥Ö¤ÎÁí³ç¤ÇÁïÌÀ¤ËÅª³Î¤Ë¸ÀÍÕ¤òÁª¤Ó¤Ê¤¬¤éÏÃ¤¹Í¥»Ò¡ÊÅö»þ23ºÐ¡©¡Ë¤Ã¤ÆËÜÅö¤Ë¸¤¯¤ÆÅ·ºÍ¤Ê¤ó¤À¤Ê¤Èº£²þ¤á¤Æ»×¤¦¡£¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÅö»þ¤Ï¼ã¤¯¤Æ¤¿¤À¤¬¤à¤·¤ã¤é¤ËÁö¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡¢¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î»ö¤ò»×¤¦¤ÈÁ´¤Æ¤Î½ÐÍè»ö¤¬°¦¤ª¤·¤¯¤ÆÂçÀÚ¤ÊÊõÊª¤À¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¦¡¡¤â¤Ã¤Èµ²±ÎÏ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤é¤Ã¤Æ¡Ä¡£¤¤¤í¤ó¤Ê»ö»×¤¤½Ð¤»¤Æ¥¨¥â¤¯¤Ê¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤Ë¡Ä¤Û¤Ü³Ð¤¨¤Æ¤Ê¤¤¤Î¤è¡×¡Ö¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¤¿¤¯¤µ¤óºÜ¤»¤Þ¤¹¡Ê¤Æ¤«¤µ¡¢º£µ¤ÉÕ¤¤¤¿¤±¤É¡¢¡Ø¤È¤â¤Á¤ó¤µ¤ó¼Ì¿¿»£¤í¡¼¡Ù¤Ã¤Æ¤Û¤ÜÀ¼¤«¤±¤é¤ì¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤À¤±¤Éw¥á¥ó¥Ð¡¼¿Íµ¤¤Ê¤µ¤¹¤®¡ª¡©¡ª¡©wwwÁ´Á³Í¶¤Ã¤Æ¡©¡Ë¡×¤ÈÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£