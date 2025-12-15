【住之江ボートＧＰカウントダウン】佐藤隆太郎「勝っている自分をよりしっかりとイメージして…」

◇３位 佐藤隆太郎（３１＝東京）初出場

３月の若松クラシック→５月のまるがめオールスターとＳＧ２大会連続Ｖで、早々とグランプリ出場を確実にした。「出場することが早く決まっていたので、自分の中でいいイメージをしていた。『そこにいる自分』と『勝っている自分』をよりしっかりとイメージして、住之江に行けるようにしたい」と、初の最高峰舞台を前に気持ちを充実させている。

ＳＧ２Ｖは確実に自信につながっている。「いいエンジンをしっかり出せて、予選も失敗なく走れたことで、優勝につなげられた。ＳＧを取れない人もいる中で、自分が取れる方にいるんだと思えました」と明かす。

舞台となる住之江は通算で９節。最近３年も３節で今回も昨年のグランプリシリーズ以来１年ぶり。「良くも悪くも、イメージがない。ただ、デビュー初優出が住之江だったので、水面に対してはいいイメージがある」と好印象だ。

早くからイメージをしてきた夢舞台での走りが、いよいよ現実のものとなる。「緊張感を含めて楽しみです。どんな空気感なのかが楽しみ」と心を躍らせている。