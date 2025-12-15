¡Ú£Í£Ì£Â¡ÛÊÆ¥µ¥¤¥È¤¬À®ÀÓÍ½Â¬¡¡Â¼¾å½¡Î´¤Ï£²£´ËÜÎÝÂÇ¡¢£¶£´ÂÇÅÀ¡¡º£°æÃ£Ìé¤Ï£¸¾¡£¹ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨£´¡¦£²£¹
¡¡ÊÆ¥Ç¡¼¥¿¥µ¥¤¥È¡Ö¥Õ¥¡¥ó¥°¥é¥Õ¥¹¡×¤Ï£±£´Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£±£µÆü¡Ë¤Þ¤Ç¤ËÀ®ÀÓÍ½Â¬¥·¥¹¥Æ¥à¡Ö£Ó£ô£å£á£í£å£ò¡×¤Ç¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¤Î¥á¥¸¥ã¡¼°ÜÀÒ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¥ä¥¯¥ë¥È¤ÎÂ¼¾å½¡Î´ÆâÌî¼ê¡Ê£²£µ¡Ë¡¢µð¿Í¤Î²¬ËÜÏÂ¿¿ÆâÌî¼ê¡Ê£²£¹¡Ë¡¢À¾Éð¤Îº£°æÃ£ÌéÅê¼ê¡Ê£²£·¡Ë¤ÎÍèµ¨¤ÎÀ®ÀÓ¤ò»»½Ð¤·¤¿¡£
¡¡Â¼¾å¤Ï£±£²£²»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤ÆÂÇÎ¨£²³ä£²Ê¬£·ÎÒ¡¢£²£´ËÜÎÝÂÇ¡¢£¶£´ÂÇÅÀ¡¢£Ï£Ð£Ó£·³ä£¶Ê¬£¸ÎÒ¤È£¹·å¤ÎÂç·¿·ÀÌó¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ëÃæ¡¢¼ä¤·¤¤¿ô»ú¤À¡£»°¿¶Î¨£²£¹¥Ñ¡¼¥»¥ó¥È¤Ïº£µ¨¤Î£²£¸¡¦£¶¥Ñ¡¼¥»¥ó¥È¤È¤Û¤ÜÆ±¤¸¤Ç¡¢»ÍµåÎ¨£±£²¡¦£¶¥Ñ¡¼¥»¥ó¥È¤ÏÆ±£±£´¡¦£³¥Ñ¡¼¥»¥ó¥È¤«¤é¸º¾¯¡¢£æ£×£Á£Ò£±¡¦£·¤È¤·¤¿¡£
¡¡²¬ËÜ¤Ï£±£°£²»î¹ç¤ÇÂÇÎ¨£²³ä£µÊ¬£±ÎÒ¡¢£±£·ËÜÎÝÂÇ¡¢£µ£³ÂÇÅÀ¡¢£Ï£Ð£Ó£·³ä£¶Ê¬£µÎÒ¤Ç¤ä¤Ï¤êÊªÂ¤ê¤Ê¤¤¿ô»ú¤¬ÊÂ¤Ö¡£»°¿¶Î¨£±£¶¡¦£¹¥Ñ¡¼¥»¥ó¥È¤ÏÆ±£±£±¡¦£³¥Ñ¡¼¥»¥ó¥È¤«¤éÂçÉýÁý¤Ç¡¢»ÍµåÎ¨£¸¡¦£¸¥Ñ¡¼¥»¥ó¥È¤È¤³¤Á¤é¤âÆ±£±£±¡¦£³¡ó¤«¤é°²½¡££æ£×£Á£Ò£±¡¦£·¤È¸«¹þ¤ó¤À¡£
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤Ë¥á¥¸¥ã¡¼£±Ç¯ÌÜ¤Ç¤Ï¥«¥Ö¥¹¤ÎÎëÌÚÀ¿Ìé³°Ìî¼ê¡Ê£³£±¡Ë¤¬£±£±£±»î¹ç¤Ç£±£´ËÜÎÝÂÇ¡¢£´£¶ÂÇÅÀ¡¢ÂÇÎ¨£²³ä£¶Ê¬£²ÎÒ¡¢£Ï£Ð£Ó£·³ä£¶Ê¬£¹ÎÒ¡£¥ì¥Ã¥É¥½¥Ã¥¯¥¹¤ÎµÈÅÄÀµ¾°³°Ìî¼ê¡Ê£³£²¡Ë¤Ï£±£´£°»î¹ç¤Ç£±£µËÜÎÝÂÇ¡¢£·£²ÂÇÅÀ¡¢ÂÇÎ¨£²³ä£¸Ê¬£¹ÎÒ¡¢£Ï£Ð£Ó£·³ä£¸Ê¬£³ÎÒ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡º£°æ¤Ï£²£¶»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¡¢£±£´£¸²ó¤òÅê¤²¡¢£¸¾¡£¹ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨£´¡¦£²£¹¡£Ã¥»°¿¶Î¨£¸¡¦£´£±¤ÏÆ±£¹¡¦£·£¹¤«¤éÄã²¼¡¢Í¿»ÍµåÎ¨£³¡¦£¶£²¤âÆ±£²¡¦£´£·¤«¤é°²½¤ÎÍ½ÁÛ¤Ç¡¢£æ£×£Á£Ò£±¡¦£¸¤À¡£
¡¡ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¤¬Èæ³ÓÂÐ¾Ý¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î»³ËÜÍ³¿Åê¼ê¡Ê£²£·¡Ë¤Ï£±Ç¯ÌÜ¤Îºòµ¨¡¢±¦¸ªç§ÈÄÂ»½ý¤ÇÌó£³¤«·îÎ¥Ã¦¤·¤¿¤¿¤á¡¢ÀèÈ¯¤Ï£±£¸»î¹ç¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¡¢£·¾¡£²ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨£³¡¦£°£°¤À¤Ã¤¿¡£Ã¥»°¿¶Î¨£±£°¡¦£µ£°¡¢Í¿»ÍµåÎ¨£²¡¦£²£°¡¢£æ£×£Á£Ò£²¡¦£¹¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡£³¿Í¤È¤âÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎÃíÌÜÅÙ¤Ï¹â¤¤¤¬¡¢Æ±¥µ¥¤¥È¤ÎÍ½Â¬¤Ï¥·¥Ó¥¢¤À¡£