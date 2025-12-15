¶ÌÀîÅ°»á¡¡¤ªÊÆ·ôÃÍ²¼¤²¤Ç»ØÅ¦¡ÖÍø±×¤¬Á´ÊÆÈÎ¤È£Ê£ÁÁ´ÇÀ¤Ë¡×¡¡ÎëÌÚÇÀÁêÈ¯¸À¤Ï¡ÖÆ©¤±¤Æ¸«¤¨¤Æ¤¤¿¡×
¡¡¸µ¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¶É°÷¤Î¶ÌÀîÅ°»á¤¬£±£µÆü¡¢¡Ö±©Ä»¿µ°ì¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¥·¥ç¡¼¡×¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢À¯ÉÜ¤¬¤ªÊÆ·ô¤ÎÃÍ²¼¤²¤ÎÆ°¤¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¼è¤ê¾å¤²¤¿¡£
¡¡ÄÌ¾ï£±Ëç£µ£°£°±ß¤ÇÈÎÇä¤·¡¢·ÐÈñ¤äÍø±×¤Î£¶£°±ß¤¬º¹¤·°ú¤«¤ì¡¢£´£´£°±ßÊ¬ÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¡£Á´ÊÆÈÎ¤Ï£²£³±ßÃÍ²¼¤²¤·¤Æ£´£·£·±ß¡¢£Ê£ÁÁ´ÇÀ¤Ï£²£°±ßÃÍ²¼¤²¤·¤Æ£´£¸£°±ß¤ÇÈÎÇä¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤ªÊÆ·ô¤ÎÃÍ²¼¤²¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶ÌÀî»á¤Ï¡Öº£¤Þ¤ÇÍø±×¤É¤ì¤°¤é¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤â¡¢¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤°¤é¤¤¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¤Ê¤Ã¤ÆÏÃ¡£¤Ä¤Þ¤ê£µ£°£°±ß¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢£²£°±ß¤°¤é¤¤¤ÎÍø±×¤¬Á´ÊÆÈÎ¤È£Ê£ÁÁ´ÇÀ¤ËÆþ¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡×¤È»ØÅ¦¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡ÖÊª²Á¹âÂÐºöÈñ¤È¤·¤Æ£´£°£°£°²¯±ß¤¬¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡£¼«¼£ÂÎ¤¬¤ß¤ó¤Ê¤ªÊÆ·ôÈ¯¹Ô¤·¤Æ¤¿¤é¡¢¥Þ¥Ã¥¯¥¹£´£°£°£°²¯±ß¤ªÊÆ·ô¤Ë¤Ê¤Ã¤¿²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡££´£°£°£°²¯±ß¤Î£´¡ó¤Ç¤¹¤«¤é£±£¶£°²¯±ß¡££±£¶£°²¯±ß¤¬¤³¤Î£²¤Ä¤Î½ê¤Ë¹Ô¤¯²ÄÇ½À¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤ÎÊÕ¤À¤Ã¤Æ¤ï¤«¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤è¡¢ÎëÌÚ¡Ê·ûÏÂ¡ËÂç¿Ã¤Ï¡£¥Ð¥«¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤À¤«¤é¡£¤¢¤Î¿ÍÆ¬¤¤¤¤¤ó¤À¤«¤é¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤ò¸«¹þ¤ó¤Ç¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤ò¸À¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤À¤Ê¤È¤¤¤¦¤Î¤¬Æ©¤±¤Æ¸«¤¨¤Æ¤¤¿¤Ê¡×¤È¸À¤¤Êü¤Ã¤¿¡£
