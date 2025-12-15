「10度下回ってきて寒い」→【しまむら】へ！ 40・50代の即戦力♡「おしゃれニット」

気温が10度を下回る日が増え、毎日ニットトップスが手放せなくなる頃。ワードローブの即戦力としてヘビロテできるニットトップスは、プチプラの【しまむら】で気分が上がるデザインのものを見つけられるかも！ ハーフジップ × ストライプ柄がコーデの主役になるものや、ロゴや鮮やかな色が目を引くものなど、脱・地味見えを叶えてくれそうなしまむらのおしゃれセーターを紹介します。

ストライプ柄ハーフジップがスポーティーな主役に

【しまむら】「ニット + ニットバッグセット」各\2,200（税込）

一点投入で旬のスポーティーな要素を取り入れられるハーフジップデザインのニットプルオーバー。ストライプ柄に切り替えた印象的な編み地がコーデの主役になり、冬コーデの脱・無難にひと役買ってくれそう。ブラウンやブラックといった落ち着いた配色のおかげで、全体をシックにまとめやすいのも◎ ニット素材の小ぶりなバッグとの斬新なセットアイテムです。

大人可愛いアクセントになる配色のロゴデザイン

【しまむら】「ニット + ニットバッグセット」各\2,200（税込）

ニットバッグとのセットアイテムには、こちらのロゴデザインのものもラインナップ。深いグレーやアイボリーのニット地とコントラストがきいた配色のロゴが、大人可愛いアクセントに。アウターを脱いだ際にも手抜きに見せないスタイリングが叶いそうです。袖口や首周りの配色デザインのおかげで、レイヤードコーデ風の着こなしを楽しめます。

ワンツーも地味見えさせないミックスカラー × 起毛感

【しまむら】「起毛ニットプルオーバー」各\2,189（税込）

ふんわりとした起毛感のあるニット地が顔まわりを優しげに彩るこちらのニットプルオーバー。ミックスカラーのようになった風合いのおかげで高見えを狙える一着です。袖口と首元のさりげない配色ラインもポイント。素材の存在感も相まって、ワンツーでもコーデを地味見えさせません。落ち着いたベージュから鮮やかなイエローまで、どの色にするか迷ってしまいそう！

旬カラーの赤を大胆に取り入れてコーデの鮮度をUP

【しまむら】「キモウロゴニットPO」\1,969（税込）

例年以上にトレンドカラーとして注目度が高い赤のセーターも、しまむらならプチプラで挑戦可能。早速GETした@chiikotopさんは「色味も派手すぎない赤だから着やすいよ」とプッシュしています。深みのある鮮やかな赤に大きめのロゴが映える存在感バツグンの一着は、大人のカジュアルコーデの鮮度をグッと高めてくれるはず。

