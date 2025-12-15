通算164発のサノーが中日入りと米記者報道

大リーグ通算164本塁打を誇る大砲が、プロ野球の中日と契約したとの一報が、日本のファンを騒然とさせている。15日早朝から「これは大物や」「私でも聞いたことがある」と驚きのコメントが並んだ。

全米野球記者協会（BBWAA）に所属するフランシス・ロメロ記者は14日（日本時間15日）、自身のXで「ミゲル・サノーが2026年NPBシーズンに向け、チュウニチ・ドラゴンズと1年契約」と伝えた。年俸130万ドル（約2億円）の単年契約で、契約は身体検査の結果待ちだという。サノーはツインズなどでプレーし、大リーグ通算9年で164本塁打の大砲。

実績十分の大物選手が来日するとの一報に、日本の中日ファンからはX上に驚きのコメントが並んだ。

「これは大物や、タイロンウッズの再来になるかも」

「30発は、たのんます」

「明らかに、4番候補ですね」

「私でも聞いた事がある大物」

「振り切った補強で良いと思う」

「面白くなってきたが、どこ守らせる？」

「実績で言えばここ数年で最強格じゃん」

「うお、大物きてた」

「向こうでも扇風機やぞ、大丈夫かいな」

「博打だな」

32歳のサノーは2022年限りでツインズを退団すると2023年の夏季はプレーせず、2024年にエンゼルス入り。28試合で打率.205、2本塁打に終わると7月に戦力外となり大リーグを離れていた。近年、冬季は母国ドミニカのウインターリーグに参戦しており、今季もエストレーヤスで24試合に出場、打率.315、9本塁打の猛打を見せている。



（THE ANSWER編集部）