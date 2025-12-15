グループBTS（防弾少年団）のジョングクとaespa（エスパ）のWINTER（ウィンター）は、熱愛説が取り沙汰された後、それぞれ初めて近況を伝えた。

WINTERは13日、ファン交流プラットフォーム「bubble」を通じて、「今週末は寒いから風邪に気をつけて！ 雪が降ったから道にも気をつけて！」というメッセージを送った。ジョングクもその翌日、自身のソーシャルメディア（SNS）に、特にコメントを添えず、自身の写真1枚を投稿した。

2人の近況には熱愛説に関する言及はなく、熱愛説浮上後、初めての公式なファン交流である点に、世間の関心が集まった。

一方、最近オンラインコミュニティでは、WINTERとジョングクが似たデザインのタトゥーやイヤモニ（インイヤーモニター）、ブレスレット、帽子など、同じアクセサリーを身に着けている点を根拠とした熱愛説が提起された。

熱愛説に関する推測投稿がオンラインで拡散し、さまざまなメディア報道も相次いだが、それぞれの所属事務所であるBIGHIT MUSICとSMエンターテインメントは、現時点で公式な立場は示していない。