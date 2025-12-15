講談社から、東京ディズニーリゾートの旅がグレードアップする情報満載の大人気ガイドブック最新版「東京ディズニーランド 東京ディズニーシー まるわかりガイドブック 2026」が登場。

両パークのアトラクション、エンターテイメント、レストラン、ショップ、ディズニーホテルの情報がぎっしりつまったお役立ちの一冊です☆

講談社「東京ディズニーランド 東京ディズニーシー まるわかりガイドブック 2026」

価格：1,980円（税込）

発売日：2025年12月17日（水）

仕様：AB版 96ページ

販売店舗：全国の書店、Amazonなど

講談社から、東京ディズニーランドと東京ディズニーシーの情報がぎっしりつまった「東京ディズニーランド 東京ディズニーシー まるわかりガイドブック 2026」が登場。

初めてパークへ行く方や久しぶりに訪れる方に特におすすめしたいポイントがいっぱいな、パークをよく知っている方にも役立つこと請け合いの一冊です☆

持ち歩ける大きめの地図が見やすい

巻頭別冊ガイドに見やすい大きな地図が東京ディズニーランドとディズニーシーの両方を掲載。

さらに、注目の「東京ディズニーシー ファンタジースプリングス」の地図もついています！

パークで食べ歩きしたいときには

巻頭別冊ガイドとして「おやつMAP」が登場。

手軽に食べられるメニューがどこで買えるかもすぐわかります！

新情報をおさえておきたい方には

巻頭のニュースページに2026年度のイベント予定などの情報も！

2026年4月から始まるアニバーサリーイベント「東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”」情報も必見です。

パークでどんな楽しみがあるかおさらいしておきたい方には

両パークのアトラクションもエンターテイメントも網羅！

どのアトラクションにチャレンジするか、どのエンターテイメントを観たいか、予定を立てる時に便利です。

お出かけ前にどんなお土産があるか調べておきたい方には

お出かけ前にどんなお土産があるか調べておきたい方には「グッズ大図鑑」のページがおすすめ。

ぬいぐるみ＆ぬいぐるみバッジ、ファッション＆身に着けアイテム、キッチン＆インテリアグッズ、お菓子＆食品、おもちゃ＆ベビー、ステーショナリーなど、アイテム別に人気のグッズを紹介しているため、パークのショップで買いたいグッズをチェックできます。

ディズニーホテルに宿泊したい方には

冊子では、6つのディズニーホテルをすべて紹介。

ディズニーホテルの人気客室の一部も写真付きで部屋の様子がわかります。

ホテル内レストランもすべて掲載されているのも嬉しいポイントです。

また、ディズニーホテル宿泊ゲストの特典や「東京ディズニーリゾート・バケーションパッケージ」もこの本でおさらい可能です。

パークに遊びに行く前に、どんな準備が必要か知りたい方には

巻末8ページで紹介しているインフォメーションページを読んでおけば安心。

「東京ディズニーリゾート・アプリ」の便利な機能を詳しく解説しています。

対象レストランのメニューをアプリで注文できる「ディズニー・モバイルオーダー」、レストランの優先案内を申し込める「プライオリティ・シーティング」、対象のアトラクションの短い待ち時間で体験できる「ディズニー・プレミアアクセス」、「エントリー受付」や「スタンバイパス」の申し込み方などをチェックしておけば、パークでの楽しみ方が広がります。

東京ディズニーリゾートの旅がグレードアップする、情報満載のガイドブック最新版。

講談社「東京ディズニーランド 東京ディズニーシー まるわかりガイドブック 2026」は、全国の書店、Amazonなどで販売されます☆

