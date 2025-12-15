美容ライターがロフトで買ってよかった！2025年溺愛ベストコスメ
キャンメイク モイストプリズムプライマー（03ペールブルー）
キャンメイク モイストプリズムプライマー（03ペールブルー）／990円（税込）
ペールブルーがくすみをふんわり晴らし、清潔感のある透明肌に導く名品下地。
白浮きせずにトーンアップしつつ、毛穴の影をふんわり飛ばしてくれるので、ファンデが薄くてもキレイに決まります♡
しっとりした美容液ベースで、もっちりツヤ肌に見えるのもお気に入り！
ティルティル マスクフィットAIフィルタークッション（17C）
ティルティル マスクフィットAIフィルタークッション（17C）／2,970円（税込）
名前通り、美肌フィルターをかけたような毛穴レス仕上げが話題のクッションファンデ♡
薄膜なのに毛穴や色ムラをなめらかに整えて、今っぽいセミマット肌がひと塗りで完成します。
崩れにくさも優秀で、長時間メイク直しができない日でも安心。
フジコ メロメロチーク（02メロメロピンク）
フジコ メロメロチーク（02メロメロピンク）／1,760円（税込）
じゅわっと内側からにじむような血色がかわいいリキッドチーク。
ほんのり青みを含んだピンクの絶妙な発色で、大人の頬にさりげない甘さと華やかさをプラスしてくれます♡
肌にのせた瞬間とけ込むようになじむテクスチャーも◎とくにブルベさんにおすすめです！
セザンヌ パールグロウハイライト（SP3 スノーファンタジー）
セザンヌ パールグロウハイライト（SP3 スノーファンタジー）／847円（税込）
繊細な4色パールで上品な濡れツヤを作る、塗るレフ板と呼ばれる名作ハイライトの限定色♡
透明度が高く、冬の澄んだ光をまとったような高見えツヤに感動！
目頭や上唇の山など細かいポイントにも入れやすく、派手になりすぎない使い勝手のよさも高ポイント。
ブレイ シングロウティント（03 HEALTHY）
ブレイ シングロウティント（03 HEALTHY）／1,650円（税込）
ヘルシーでじゅんわり色づく、肌なじみ抜群のピンクベージュの水光ティント。
血色を控えめに整えるナチュラルなカラーで、デイリーにもきちんとメイクの日にも使える万能さが◎。
みずみずしいツヤ膜が縦じわを目立ちにくくし、唇そのものがうるおったような仕上がりに♡
パーフェクトダイアリー バイオリップエッセンスリップスティック（725）
パーフェクトダイアリー バイオリップエッセンスリップスティック（725）／3,890円（税込）
うるおい膜で唇を包み込む、とろけるような塗り心地のスキンケア感覚のリップ。
肌のトーン問わず使いやすいロージーな大人ピンクで、さらっと塗るだけで生っぽい上品なツヤと血色が生まれ、リップメイクをぐっと格上げ♡
乾燥しやすい季節でも快適に使えます！
ピュレア カフェインリフトエッセンスマスク
ピュレア カフェインリフトエッセンスマスク／660円（税込）
SNSでも話題のカフェインケアを手軽に！
肌を引き締めながらうるおいをチャージして、乾燥によるくすみやクマ、ハリ不足のケアにも心強い救世主のようなシートマスクです。
使うと顔全体がすっきり整う感覚があるので、朝のメイク前の仕込みケアに愛用しています♡
ナンバーズイン 9番 NMNバイオリフト ラッピングマスク
ナンバーズイン 9番 NMNバイオリフト ラッピングマスク／4枚入 1,250円（税込）
リフト系で人気の高いNMN※配合のシートマスク。
上下セパレート＆耳かけ設計で、たるみやむくみをぐいっと引き上げつようなフィット感がやみつき！すっきりとしたフェイスラインと、弾力感アップのぷるん肌を同時に叶えます♡
首までしっかり覆えるので、特別な日のスペシャルケアにも。
※ ニコチンアミドモノヌクレオチド（整肌成分）
メディキューブ PDRNピンクペプチドアンプル
メディキューブ PDRNピンクペプチドアンプル／2,530円（税込）
ハリ、弾力、うるおい、乾燥、乾燥によるくすみなど、大人の複合悩みに応えるバズり美容液。
濃厚なテクスチャーながら肌に吸い込まれるようになじんでべたつかず、使うほどにピンと引き締まる手応えがやみつきに♡
肌調子を底上げしたいときにぴったり！
プロミルミルク エアリーコントロール
プロミルミルク エアリーコントロール／2,750円（税込）
空気をまとったような軽やかさで、ふんわり扱いやすい髪に整えるヘアミルク。
保湿はもちろん、熱を味方にダメージケアしながら髪の動きもキレイに出せるので、カールアイロン派さんの朝のスタイリングがぐっと楽に。
ミュゲ＆サボンの上品で洗練された香りも好み♡
ロフトには、プチプラなのに満足度が高いアイテムが多く揃っています。
今回紹介したアイテムは、どれも実際に買ってよかったと感じた名品ばかり！気になるものからぜひチェックしてみてくださいね♡