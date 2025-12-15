おしゃれで実用性抜群♡いろいろ使える便利な100均キーホルダー

ダイソーで、またしても可愛いアイテムを発見してしまいました♡今回ご紹介する『ダブルEVAケースキーホルダー』は、キーホルダー感覚で使えるEVA素材のケース。フラットな形状なので、常備薬やアクセサリーなどの小物を収納するのにぴったりです！推し活やガチャ詰めポーチにも◎おしゃれなのに実用性抜群ですよ。

【詳細】他の記事はこちら

商品情報

商品名：ダブルEVAケースキーホルダー

価格：￥110（税込）

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480623887

おしゃれで実用性抜群！ダイソーで便利なキーホルダーを発見

ビニール素材の小物入れが充実しているダイソー。シンプルなデザインもいいですが、ちょっとおしゃれなものも魅力的ですよね！

今回ご紹介するのは、そんなダイソーで見つけて買わずにはいられなかった『ダブルEVAケースキーホルダー』。

EVA樹脂で作られた、フラットな形状のケース2個セットです。デザインが可愛いのと、ボールチェーン付きでキーホルダー感覚で使えるかなと思い購入してみました！

クリアと目を惹く色合いとのコンビネーションが、今っぽくて可愛いです♡

マチがないタイプなのでたくさんの物を入れることはできませんが、細々とした物の収納に便利です。

ジップバッグのように口をチャックで閉じるタイプなのも嬉しいポイント！

楽に開閉できるので、中のアイテムをサッと取り出すことができます。

また、EVA素材のため軽く、丈夫で汚れにくいのも気に入りました。

常備薬やアクセサリーの持ち運びに◎推し活などにも大活躍！

常備薬や絆創膏などの救急グッズを入れるのにちょうどいいです。

透明なので中身が一瞬で確認でき、必要な物を取り出しやすく使いやすいです。

アクセサリーなどの持ち運びにも最適です。

温泉やスパなどに行く際に、アクセサリーを保管するためのケースとしても役立ちます。

バッグの持ち手などに装着して持ち運べるので、収納したアイテムをいつでも眺められるというメリットも♡

缶バッジやミニアクスタなどを入れて、推し活にもおすすめです！

ガチャガチャのマスコットを詰めて、ガチャ詰めポーチとしても。

おしゃれで使い勝手抜群なダイソーの『ダブルEVAケースキーホルダー』。キーホルダー感覚で使えるので、バッグが小さいときにも役立ちます。

気になった方は、売り場でチェックしてみてくださいね。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年11月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。