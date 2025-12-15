下着だけじゃもったいない！気持ちよさが違う100均収納ボックス

マルチに使える収納を探している方におすすめのダイソーの収納グッズをご紹介します！中がきれいに区切られ、固定仕切りだから整理整頓しやすさ◎フタ付きで中身をさっと隠せるから、整った見た目を作りやすく、日常の片づけにぴったりです。1マスが広めなので、下着だけでなく、雑貨や小物の整理にも使いやすいですよ。

商品情報

商品名：下着収納ケース（フタ付、8マス）

価格：￥330（税込）

サイズ（約）：24cm×8cm×24cm

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480665870

仕切りがズレないから整理整頓しやすい！ダイソーの『下着収納ケース（フタ付、8マス）』

ダイソーのプラスチック収納売り場で、白いシンプルな収納ケースを発見。

フタ付きで、中は8マスにきれいに区切られた作り。仕切りが固定されているタイプで、物を収納したときにズレないから、きっちり整理整頓することができます。

フタは上にぽんと乗せるだけのシンプルな仕様で、中身をさっと目隠しすることができます。

棚に置いたときも中身が見えないので、雑多な印象にならず、棚の一角がすっきり整います。

使い方いろいろ！趣味の雑貨や小物もすっきり収まる！

1マスが広めなので、下着をきれいに整えて入れられます。深さもほどよくあるので、厚手の靴下やストッキングのように形が崩れやすいものも収納しやすいです。

しかもこのケース、下着用として使うだけではもったいないと感じるくらい、応用範囲が広いんです！

例えば、手芸道具の細かい資材を種類ごとに分けたり、フィギュアのパーツをまとめて入れたり…。仕切りが大きめなので、意外と入りづらい中途半端なサイズのものも納めやすいところが便利です。

マスが大きい仕切り付き収納って意外と少ないので、これが330円（税込）で手に入るのは嬉しいです。

さらに、同じボックスを複数揃えれば、スタッキングできるのもポイント！

積み重ねても形が安定するから、棚にそのまま並べても見た目が乱れません。

縦の空間を活かしつつ、きちんと整った印象を保ちやすいです。フタ付きなのでホコリが積もるのも防げます。

今回はダイソーの『下着収納ケース（フタ付、8マス）』をご紹介しました。

下着の収納はもちろん、趣味の小物の整理整頓にも向いていて、見た目の清潔感もあり、棚に置くだけで整った雰囲気が作れます。

工夫次第で可能性が広がる、何通りもの使い方ができそうな優秀アイテムです。気になった方はぜひチェックしてみてくださいね！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年12月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。