【難読漢字】食べ物当て「菟葵」　毒がありますが……

日常にはさまざまな漢字が溢れています。それは生活にうるおいや豊かさをもたらす「食」の分野でも顕著。食べ物にまつわる漢字を知れば、それはそのまま普段の生活がより彩り豊かで楽しいものになるはず。

本コーナーでは「あれ、これどう読むんだっけ？」と思ってしまうような、忘れがちな難読漢字をお届けします。漢字を覚えて食生活を豊かにしよう!! 正解がわかった方は、ぜひこの食べ物との思い出を一緒に呟いてください!!!!

あなたは読めますか？

「菟葵」という漢字を読めますか。花のように華やかですが。

難易度：★★★★★

■難読漢字、食べ物編の正解はこちら

正解：イソギンチャク

イソギンチャクは、クラゲやサンゴと同じ刺胞動物門（しほうどうぶつもん）花虫綱（かちゅうこう）イソギンチャク目に属します。

花のように見えますがれっきとした動物であり、海底の岩などに固着して生活します。触手には刺胞と呼ばれる毒針が備わっており、小魚や甲殻類をしびれさせて捕らえます。

古い文献などでは「菟葵」とも表記されていたとされますが、この漢字表記は、もともとは植物の「ウバユリ（姥百合）」にも使われる漢字であり、その表記が動物であるイソギンチャクに使われた背景には、イソギンチャクが海底でまるで花（葵）のように見えることといわれてます。

イソギンチャクは、多くの種類が存在しますが、食用とされるのは一部の種に限られます。

日本では、あまり一般的ではありませんが、地域によっては郷土料理として利用されてきました。たとえば、熊本県天草地方や、佐賀県・福岡県の有明海沿岸では、大型のイソギンチャク（イシワケイソギンチャクなど）が食べられています。

海外でも東南アジアや中南米の一部地域で食用にされています。

食用とする場合は、毒のある部分を取り除くための塩もみや煮沸など、丁寧な下処理が欠かせません。それでも刺胞毒による影響や個体差もあるため、調理は地元の漁師や詳しい人の指示に従うのが安全です。

