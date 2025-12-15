グランド ハイアット 東京のストロベリー セミビュッフェディナー。選べるメイン料理に、前菜＆いちごスイーツのビュッフェ付き
グランド ハイアット 東京のオールデイ ダイニング「フレンチ キッチン」にて、ストロベリーデザートや前菜と選べるメインを堪能する「ウィンター ストロベリー セミビュッフェディナー」を開催。
自家製ローストビーフを含む選べるメイン料理に加え、シーフードや冬野菜のローストなどの前菜とストロベリースイーツ計28種類をビュッフェスタイルで好きなだけ召し上がれ。
期間は、 2026年1月5日（月）から2月28日（土）まで。
メインは自家製ローストビーフを含む6種類からチョイス
オールデイ ダイニング「フレンチ キッチン」が贈る欲張りなディナープランがこの冬も登場。
メインでは、サーロインの自家製ローストビーフのほか、魚介のうまみが溶け出したスープ仕立ての魚料理、一足先に春の訪れを感じられる鰆のポワレやアスパラガスのグリルなど、6品の中からお好みのものを選ぶことができる。
なかでも、国産牛をタイムやローズマリー、ニンニクなどで一晩漬け込んでからロティサリーマシンでじっくり焼きあげるローストビーフは、フレンチ キッチンを代表する1品なのでおすすめ。
種類豊富な前菜は、旬の素材を使った1品や人気シーフード料理など
ビュッフェステーションには、冬野菜のローストや、低温でゆっくり調理した鶏胸肉にゆずドレッシングを添えた1皿、生ハムとビーツをグレープフルーツで爽やかにまとめたサラダなど、季節感と食材の味わいを楽しめる前菜がずらりと並ぶ。さらに、自家製スモークサーモンやえびのマリネ、ムール貝、エスカベッシュなどを盛り合わせた大好評のシーフードプラッターも楽しめるのでお見逃しなく。
「女峰」を使ったショートケーキも！冬ならではの多彩なストロベリースイーツ
お食事の後は、6種類のストロベリースイーツで甘美なひとときを。
甘味と酸味のバランスに優れ、みずみずしさが特徴のブランドいちご「女峰」を贅沢に使用するショートケーキをはじめ、時期ごとにいちばんよい状態のいちごをふんだんに盛り付けるタルト、ホワイトチョコレートのやさしい甘みといちごの爽やかな酸味が調和するムースなど、心躍る品々をビュッフェスタイルで好きなだけ楽しんで。
一流ホテルならではの華やかな空間で、冬の美味が詰まった贅沢ディナーを堪能しよう。
◆セミビュッフェディナーの会場は？
六本木のラグジュアリーホテルが誇る「フレンチ キッチン」で洗練されたフレンチを
伝統的なビストロ料理をスタイリッシュにアレンジしたオールデイ ダイニング「フレンチ キッチン」。舞台のようなオープンキッチンとキャットウォークが華やかな雰囲気を演出。ショーの観客気分で、シャンパンを片手にスタイリッシュなフレンチを堪能して。
