広島、新監督にバルトシュ・ガウル氏就任！ シャルケ、マインツ、ライプツィヒ…育成年代で経験豊富な38歳「結果と若い選手の育成を追い求めていくのが私のビジョン」
サンフレッチェ広島は12月15日、新監督にバルトシュ・ガウル氏が就任することを発表した。
2022年からチームを率い、２度のルヴァンカップ優勝を成し遂げたミヒャエル・スキッベ監督が退任。その後任として、ドイツとポーランドの国籍を持つ38歳の指導者が新たに指揮を執ることになる。
ガウル氏は1987年10月５日生まれ。指導者としてのキャリアはドイツのシャルケでスタートし、U-17アシスタントコーチやユース監督を歴任した。
その後、マインツではユースのスポーツコーディネーターや監督、セカンドチームの監督を務めるなど、長年にわたり育成年代の指導に携わってきた。
2022年からはポーランドのグールニク・ザブジェで監督を経験。2024年からはライプツィヒでユースフットボールダイレクター、2025年からはトップチームのアシスタントコーチを務めていた。
就任にあたりガウル新監督が意気込み。コメントは以下のとおりだ。
「バルトシュ・ガウルです。サンフレッチェ広島という素晴らしいビッグクラブの一員になれることを嬉しく思います。
クラブはすでに様々な成功を経験をしてきたと思いますが、その上でクラブ一丸となり、魅力的で、インテンシブで、クオリティの高いサッカーをしながら、結果と若い選手の育成を追い求めていくのが私のビジョンです。
また、サンフレッチェ広島にはとてもポジティブで、素晴らしいエネルギーを持ったファン・サポーターの皆さんがいると聞いているので、皆さんにお会いできる日を楽しみにしています」
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】日向坂や乃木坂の人気メンバー、ゆうちゃみ、加護亜依ら豪華タレント陣が来場、Jリーグのスタジアムに華を添えるゲストを特集
2022年からチームを率い、２度のルヴァンカップ優勝を成し遂げたミヒャエル・スキッベ監督が退任。その後任として、ドイツとポーランドの国籍を持つ38歳の指導者が新たに指揮を執ることになる。
ガウル氏は1987年10月５日生まれ。指導者としてのキャリアはドイツのシャルケでスタートし、U-17アシスタントコーチやユース監督を歴任した。
2022年からはポーランドのグールニク・ザブジェで監督を経験。2024年からはライプツィヒでユースフットボールダイレクター、2025年からはトップチームのアシスタントコーチを務めていた。
就任にあたりガウル新監督が意気込み。コメントは以下のとおりだ。
「バルトシュ・ガウルです。サンフレッチェ広島という素晴らしいビッグクラブの一員になれることを嬉しく思います。
クラブはすでに様々な成功を経験をしてきたと思いますが、その上でクラブ一丸となり、魅力的で、インテンシブで、クオリティの高いサッカーをしながら、結果と若い選手の育成を追い求めていくのが私のビジョンです。
また、サンフレッチェ広島にはとてもポジティブで、素晴らしいエネルギーを持ったファン・サポーターの皆さんがいると聞いているので、皆さんにお会いできる日を楽しみにしています」
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】日向坂や乃木坂の人気メンバー、ゆうちゃみ、加護亜依ら豪華タレント陣が来場、Jリーグのスタジアムに華を添えるゲストを特集