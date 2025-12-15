年末年始はがんばった私にご褒美！おひとりさまで“整う”からだにやさしいランチ5選。玄米×イタリアンやグルテンフリーも
◆年末年始はがんばった私にご褒美！おひとりさまで“整う”からだにやさしいランチ5選。玄米×イタリアンやグルテンフリーも
写真：チャヤナチュラル＆ワイルドテーブル日比谷シャンテ店
忘年会やお正月のごちそうが続くと、「そろそろ体をリセットしたい」と感じてくるはず。そんな年末年始に選びたいのが、誰にも気を使わず、自分のペースで味わうからだにやさしく、心まで整う“ひとりランチ”。グルテンフリーや野菜たっぷり、オーガニックなどを使った都内のお店をセレクトしました。
※写真はイメージです
【銀座】FANCL BROWN RICE MEALS／カラダが喜ぶ玄米・発芽米×イタリアンのお店
世界の美食が集まる銀座にある「FANCL BROWN RICE MEALS」。季節の移ろいを感じるみずみずしい野菜や魚介類などの旬食材と、店の主役となる玄米・発芽米とを融合させたイタリアンが味わえる。
平日限定の大人気のランチプランは、シェフ厳選の食材を使用した日替わりの前菜から、スープ、メインは玄米を使った特製パスタやブレッド、リゾットなどから選択。食前にご用意する月替わりのフレッシュジュースに加え、食後にソフトドリンクが付いているのも嬉しい。
これまでのイメージを一変させるような食体験と、美と健康を思いやる素敵な時間を満喫して。
※写真はイメージです
データ
【選べるメインのランチ】前菜やスープ・玄米を使ったパスタなど+食後ソフトドリンク(平日限定・90分制) ：【前菜】日替わり前菜2種盛り合わせ（新鮮サラダ、カポナータなど）／【スープ】季節のスープ（ミネストローネ、具だくさんクリームスープなど）／【メイン】以下5品より1品をセレクト（BRM自家製玄米パスタ／玄米 金のいぶきリゾット／大山鶏のロースト 玄米 金のいぶき またはBRM玄米ブレッド／ガーデンサラダ／ヴィーガンメニュー）／【月替わり特典】fanclケール青汁を使った食前ジュース
金額：2,400円（税・サ込）、お子様プレート：800円（税・サ込）
滞在制限時間：90分制
店舗名：FANCL BROWN RICE MEALS（ファンケル ブラウン ライス ミイルズ）
住所：東京都中央区銀座5-8-16 ファンケル銀座スクエアB1F
※写真はイメージです
【恵比寿】ThanksNature 恵比寿店／おいしくてヘルシーな自然豊かな代官山のオーガニックカフェ
代官山駅・恵比寿駅から徒歩圏内にあるオーガニックカフェ「ThanksNature 恵比寿店」。お店のコンセプトは「おいしいのに、ヘルシー」。新鮮野菜が盛りだくさんのサラダや、野菜といただく「タイ風レッドカレーの豚しゃぶしゃぶ鍋」など、体の中からキレイになれそうなメニューが豊富。
おすすめは、名物“サラダ”を含むヘルシーランチプラン。自家製サングリアで華やかに乾杯した後は、秋の朝採り野菜や前菜、ThanksNatureサラダや本日のメイン料理などが楽しめる。食後にはデザート＆オーガニックコーヒーやハーブティーから選べるカフェも付いているのが嬉しいポイント。
※写真はイメージです
データ
【ThanksNatureコース】名物のサラダやメインなど全5皿+自家製サングリア：朝採り野菜／本日の前菜／ThanksNatureサラダ／本日のお魚又はお肉料理／自家製ハーブパン又は雑穀米／デザート／食後のドリンク（オーガニックコーヒー、ダージリンティー、ライチティー、8種類の健康別ハーブティーから選択）
金額：3,900円（税・サ込）
滞在制限時間：2時間制
店舗名：ThanksNature 恵比寿店（サンクスネイチャー）
住所：東京都渋谷区恵比寿西1-30-14 エコー代官山2F
※写真はイメージです
【日比谷】チャヤナチュラル＆ワイルドテーブル／食を通じて美と健康を楽しむナチュラルレストラン
日比谷シャンテ内にあり、主要駅からのアクセスも至便な「チャヤナチュラル＆ワイルドテーブル日比谷シャンテ店」。旬の野菜をおいしく、楽しくいただくマクロビオティック料理が、気取ることなく体験できる。その美しい姿に目でも魅了されながら、健康的で素敵なひとときを過ごせる。
自然栽培の新鮮野菜を活かした季節の前菜から始まるランチコースは、メープルが香るマスタードソースで味わうベジハンバーグをメインに、国産有機玄米も楽しめる全3皿。木の風合いを活かしたナチュラルな空間で、素敵なひとときを。
※写真はイメージです
データ
【ヘルシー畑コース】ベジハンバーグや季節の前菜6点盛り+食後のカフェ：季節の前菜6点盛り／ベジハンバーグ／玄米／国産有機玄米または黒米入り酵素玄米／食後のカフェ付き
金額：2,500円（税・サ込）
滞在制限時間：2時間制
店舗：チャヤナチュラル＆ワイルドテーブル日比谷シャンテ店
住所：東京都千代田区有楽町1-2-2 日比谷シャンテB2F
※写真はイメージです
【麻布台】ALCHEMY／るプラントベースのヴィーガンレストランでバリ島の風を感じて
麻布台ヒルズ内「ALCHEMY （アルケミー）」は、ウェルビーイングの基盤となる健康的な食事が楽しめる、バリ島で誕生したヴィ―ガンレストラン。美味しさを大切にしたプラントベースの食材のみで仕上げる料理はグルテンフリーでヘルシー。
ヴィーガンランチコースは、自家製のピンクザワークラウトをトッピングした見た目も美しいサラダ「アルケミーラバー」でスタート。続いて、ズッキニー麺とえんどう豆を使ったアラビアータまたは、ムング豆のトルティーヤを贅沢に使用したケサディージャからお好きな方を選択。最後はナッツなどを使った栄養たっぷりのケーキで締めくくり。前菜からデザートまでプラントベースの食材のみを使用し、肉、魚、卵、乳製品、白砂糖は不使用。さらにグルテンフリー、うま味調味料や化学調味料も不使用。体に嬉しいこだわりのローフードで、大人なランチタイムを愉しんで。
※写真はイメージです
【ランチコース】2種から選ぶメインなど絶品ヴィ―ガンコース：【前菜】アルケミーラバー（自家製のピンクザワークラウトやアボカド、トマト、キュウリ、えだまめを
トッピングした見た目も可愛いサラダ）／【メイン】（下記2種から1品を選択）1アラビアータ（ズッキニー麺とえんどう豆から作った麺の2種類をミックスし、トマトソースで和えた一品）2ケサディージャ（ムング豆で作ったトルティーヤ風の生地で、ケール、チリコンカン、カシューナッツのクリームチーズ風を挟んだメキシカンな一品）／【デザート】本日のケーキ
金額：3,200円（税・サ込）
滞在制限時間：2時間制
店舗名：ALCHEMY（アルケミー）
住所：東京都港区麻布台1-3-1 麻布台ヒルズタワープラザ4F
※写真はイメージです
【芝公園】SalaSpa／和食材と野菜がたっぷりと楽しめるサラダパスタ専門店
芝公園駅から徒歩3分「SalaSpa（サラスパ）」は、サラダとカフェが楽しめるサラダパスタ専門店。ナチュラルな造りの店内はひとりから利用しやすい雰囲気で、種類豊富なサラダは自家製和風ドレッシングと和食材、たっぷりの野菜と歯応えがあるパスタでヘルシーながら食べ応えもばっちり。
ランチに乾杯ドリンク付きおもてなしコースが登場。スパークリングワインなどから選べるドリンクが1人1杯付きなので、お気に入りのドリンクで乾杯してみて。気になるメニューは太田市場直送、国産お野菜と国産食材をたっぷり詰め込んだ8種類の前菜盛り合わせ、お魚とアボガドのカルパッチョ、野菜ステーキやサラダパスタなど全5皿。 自家製和風ドレッシングと食材のうまみのバランスを味わいながら、リラックスしたひとときを過ごしてみて。
