¤Õ¤¯¤¶¤ï¤æ¤ß¤³¤µ¤ó¤Î³¨ËÜ¡Ö¤®¤ç¤¦¤ì¤Ä¤Î¤Ç¤¤ë¥Ñ¥ó¤ä¤µ¤ó¡×¡¡¹á¤ê¤Þ¤ÇÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡¢¥Ñ¥ó²°¤µ¤ó¤Î²¹¤«¤ÊÊª¸ì
¡Ø¤®¤ç¤¦¤ì¤Ä¤Î¤Ç¤¤ë¥Ñ¥ó¤ä¤µ¤ó¡Ù¡Ê¶µ°é²è·à¡Ë¤è¤ê¤ªÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¿Í¤Õ¤¯¤¶¤ï¤æ¤ß¤³³¨ËÜºî²È
ÅìµþÅÔÀ¸¤Þ¤ì¡£¼ç¤Ê³¨ËÜ¤Ë¡Ö¤â¤ê¤Î¤¨¤Û¤ó¡×¥·¥ê¡¼¥º¡ÊGakken¡Ë¡¢¡Ö¤ª¤ª¤¤Ê¥¯¥Þ¤µ¤ó¤È¤Á¤¤¤µ¤Ê¥ä¥Þ¥Í¤¯¤ó¡×¥·¥ê¡¼¥º¡ÊÊ¡²»´Û½ñÅ¹¡Ë¡¢¡Ö¥â¥â¥ó¥¬¤Î¤Ï¤¤¤¿¤Ä¤ä¤µ¤ó¡×¥·¥ê¡¼¥º¡ÊÊ¸ÞäÆ²¡Ë¡¢¡Ø¤Ï¤ê¤Í¤º¤ß¤Î¤ª¤¤¤·¤ã¤µ¤ó¡Ù¡ÊÀ¤³¦Ê¸²½¼Ò¡Ë¡¢¡Ø¤¯¤Ì¤®¤Î¤â¤ê¤Î¤ê¤¹¤Î¤¬¤Ã¤³¤¦¡Ù¡Ê¥¢¥ê¥¹´Û¡Ë¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë¡£
¡½¡½Æ°Êª¤¿¤Á¤¬¤º¤é¤ê¤ÈÊÂ¤ÖÀè¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ï¡¢¤ª¤¤¤·¤¤¥Ñ¥ó²°¤µ¤ó¡ª¡¡¡Ø¤®¤ç¤¦¤ì¤Ä¤Î¤Ç¤¤ë¥Ñ¥ó¤ä¤µ¤ó¡Ù¡Ê¶µ°é²è·à¡Ë¤Ï¡¢¤Õ¤Ã¤¯¤é¤ª¤¸¤µ¤ó¤Î¥Ñ¥ó¤¬¤¢¤Þ¤ê¤ËÈþÌ£¤·¤¯¤Æ¡¢¿¹Ãæ¤ÎÆ°Êª¤¿¤Á¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ëÊª¸ì¡£¤Õ¤¯¤¶¤ï¤æ¤ß¤³¤µ¤ó¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â¼«¿È¤Î¡Ö¹¥¤¡×¤òÊª¸ì¤Î¸»¤Ë¤·¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤Õ¤«¤Õ¤«¤ÎÌÓÊÂ¤ß¤ò¤·¤¿Æ°Êª¤¿¤Á¤È¡¢¹á¤ê¤¬Éº¤Ã¤Æ¤¤½¤¦¤Ê¥Ñ¥ó¤Ï¡¢¸«¤ë¿Í¤Î¸Þ´¶¤ò»É·ã¤¹¤ë¡£¥Ú¡¼¥¸¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤ËÍ¥¤·¤µ¤È²¹¤«¤µ¤¬¹¤¬¤ë¤½¤ÎÊª¸ì¤Ë¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬¼æ¤¤Ä¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Õ¤À¤ó¤«¤é¡¢¹¥¤¤Ê¤â¤Î¤ä¿´¼æ¤«¤ì¤¿¤³¤È¤ò³Ú¤·¤ó¤À¤ê¡¢Ä´¤Ù¤¿¤ê¡¢¶Ã¤¤¤¿¤ê¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¾¯¤·¤º¤ÄÆ¬¤ÎÃæ¤ËÃù¤á¤Æ¤¤¤¯¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃÊÌ¤Ë¡Ö³¨ËÜ¤Î¤¿¤á¤Ë¡×¤È°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢Ãß¤¨¤¿¤â¤ÎÆ±»Î¤¬»×¤¤¤¬¤±¤º¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¡¢¡Ö¤¢¡¢¤³¤ì¤òÉÁ¤¤¿¤¤¡×¤È»×¤¦½Ö´Ö¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
¡Ø¤®¤ç¤¦¤ì¤Ä¤Î¤Ç¤¤ë¥Ñ¥ó¤ä¤µ¤ó¡Ù¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¤¤Ã¤«¤±¤â¡¢¥Ñ¥ó²°¤µ¤ó¤¬¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤«¤é¡£¿§¤È¤ê¤É¤ê¤Ç¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê·Á¤Î¥Ñ¥ó¤¬¤®¤Ã¤·¤êÊÂ¤Ö¤¢¤Î¶õ´Ö¤¬¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¿©¤ÙÊª¤Ë¸Â¤é¤º¡¢¹¥¤¤Ê¤â¤Î¤«¤é¹¤¬¤Ã¤Æ¡¢Æ±¤¸¤â¤Î¤ò¹¥¤¤Ê¿Í¤¿¤Á¤Ø¼«Á³¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¨¡¨¡¤½¤ó¤Ê²¹¤«¤Ê½Û´Ä¤Î¤è¤¦¤ÊÀ¤³¦¤òÉÁ¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ø¤®¤ç¤¦¤ì¤Ä¤Î¤Ç¤¤ë¥Ñ¥ó¤ä¤µ¤ó¡Ù¡Ê¶µ°é²è·à¡Ë¤è¤êËÜÅö¤Ë¹á¤Ã¤Æ¤¤½¤¦¤Ê¤ª¤¤¤·¤µ¤ò³¨ËÜ¤Ë
¡½¡½¡Ø¤®¤ç¤¦¤ì¤Ä¤Î¤Ç¤¤ë¥Ñ¥ó¤ä¤µ¤ó¡Ù¤Ï¡¢¤Õ¤Ã¤¯¤é¤ª¤¸¤µ¤ó¤¬¿·Áõ¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿¤ªÅ¹¤¬ÉñÂæ¤À¡£¤¿¤À¡¢¤ªÅ¹¤Î¾ì½ê¤Ï»³±ü¡£Ë¬¤ì¤ë¤Î¤ÏÆ°Êª¤Ð¤«¤ê¤À¤¬¡¢Èà¤é¤Î¸ý¥³¥ß¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥Ñ¥ó¤ÎÉ¾È½¤ÏÄ®Ãæ¤Ø¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£ËÜºî¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¡Ö¤®¤ç¤¦¤ì¤Ä¤Î¤Ç¤¤ë ¤ª¤¤¤·¤¤³¨ËÜ¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¤ª¤¤¤·¤¤¤â¤Î¡×¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢¤ª¤¤¤·¤¤¤â¤Î¤Ë¡Ö¹ÔÎó¤¬¤Ç¤¤ë¡×¡£³Ú¤·¤¤Êª¸ì¤Ï¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¡¡¤ªÏÃ¤Å¤¯¤ê¤Ï¡¢ÉÁ¤¤¿¤¤³¨¤«¤é¤Ä¤Ê¤²¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤â¤¢¤ì¤Ð¡¢ºÇ¸å¤Î¥·¡¼¥ó¤¬Àè¤ËÉâ¤«¤Ö¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ºÇ½ªÅª¤Ë¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÄ´À°¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¡¢ºÇ½é¤«¤éÌÊÌ©¤Ë·×²è¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Í¡£¡Ø¤®¤ç¤¦¤ì¤Ä¤Î¤Ç¤¤ë¥Ñ¥ó¤ä¤µ¤ó¡Ù¤â¡¢¶õµ¤¤Î¤¤¤¤¾ì½ê¤Ç¥Ñ¥ó²°¤µ¤ó¤ò¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦ÀßÄê¤À¤±·è¤á¤ÆÉÁ¤»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥Ñ¥ó¤òÉÁ¤¯¤È¤¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤Î¤ª¤¤¤·¤µ¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Ê¤¬¤éÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¤³¤Î¥Ñ¥ó¡¢¥Ñ¥ê¥Ñ¥ê¤·¤Æ¤ª¤¤¤·¤«¤Ã¤¿¤Ê¤¢¡×¤È¤«¡£¤¦¤Þ¤¯ÉÁ¤±¤¿¤È¤¤Ï¡¢ÓÌ³Ð¤¬¥Ð¥°¤òµ¯¤³¤·¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ë¡¢³¨¤«¤é¹á¤ê¤¬¤·¤Æ¤¯¤ëµ¤¤¬¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¡ÅÐ¾ì¤¹¤ëÆ°Êª¤ÎÌÓÊÂ¤ß¤â¡¢»×¤¦½À¤é¤«¤µ¤¬½Ð¤ë¤Þ¤ÇÉÁ¤¹þ¤ß¤Þ¤¹¡£¿¨¤Ã¤¿¤È¤¡¢¼Æ¸¤¤Î¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤ÈÇ¤Î¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤Ï°ã¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£Æ±¤¸¡Ö¤Õ¤ï¤Õ¤ï¡×¤Ç¤âÌÓ»å¤È¤â°ã¤¦¡£¤½¤Î°ã¤¤¤ò¤è¤¯»×¤¤½Ð¤·¤Ê¤¬¤éÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ø¤®¤ç¤¦¤ì¤Ä¤Î¤Ç¤¤ë¥Ñ¥ó¤ä¤µ¤ó¡Ù¡Ê¶µ°é²è·à¡Ë¤è¤ê
¡¡ÆÉ¼Ô¤Î¤ª»Ò¤µ¤ó¤¬¡¢³¨ËÜ¤Î³¨¤òÉÁ¤¤¤ÆÁ÷¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£»ä¼«¿È¤â»Ò¤É¤â¤Îº¢¡¢ËÜ¤ò¸«¤Ê¤¬¤é³¨¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢²û¤«¤·¤¯¤Æ¾¯¤·µ¤ÃÑ¤º¤«¤·¤¯¤Æ¡Ä¡Ä¤Ç¤â¤È¤Æ¤â´ò¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡°õ¾ÝÅª¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢Ä¾³Ñ»°³Ñ·Á¤Ë¥ª¥ì¥ó¥¸¤òÅÉ¤Ã¤¿¤À¤±¤Î³¨¤¬ÆÏ¤¤¤¿¤È¤¡£²£¤Ë¡Ö¤ä¤Þ¤Í¡×¤È½ñ¤¤¤Æ¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î»°³Ñ·Á¤¬¤¹¤´¤¯¥ä¥Þ¥Í¤Ã¤Ý¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£»ä¤Î³¨ËÜ¡Ö¤ª¤ª¤¤Ê¥¯¥Þ¤µ¤ó¤È¤Á¤¤¤µ¤Ê¥ä¥Þ¥Í¤¯¤ó¥·¥ê¡¼¥º¡×¤ò¸«¤ÆÉÁ¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢·Ý½ÑÅª¤Ç¤«¤Ã¤³¤è¤¯¤Æ¡¢Ëº¤ì¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¥¤¥ó¥¹¥Ô¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ï¤³¤³¤Ë¤¢¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î¤â¤Î
¡½¡½¿¹¤ÎÃæ¤ÎÌÚ¤Ç¤Ç¤¤¿¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤äËÒ¾ì¤ÎÉ÷·Ê¤Ê¤É¡¢¼«Á³¤ÎÇØ·ÊÉÁ¼Ì¤âÌ¥ÎÏ¤Î¤Ò¤È¤Ä¤À¡£¤Õ¤¯¤¶¤ï¤µ¤ó¤Ë¼«Á³¤ÎÂ¿¤¤´Ä¶¤Ç°é¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤«¤È¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢Î¹Àè¤äÆü¾ï¤Ê¤É¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê½ê¤Ç¥¤¥ó¥¹¥Ô¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¤â¤é¤¦¤È¸À¤¦¡£
¡¡Î¹¹Ô¤ÏÄê´üÅª¤Ë¹Ô¤¤Þ¤¹¡£ÂÎÎÏ¤È¹ÔÆ°ÎÏ¤µ¤¨¤¢¤ì¤Ð¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¾ì½ê¤Ë½»¤ó¤Ç¤ß¤¿¤¤¤¯¤é¤¤¡£¿¹¤ÎÆ÷¤¤¤¬¤¹¤ë¾ì½ê¤ä¡¢¤¤ì¤¤¤Êµû¤¬±Ë¤°Æî¤Î³¤¡¢ÃÎ¤é¤Ê¤¤Ä®¤ÎÊë¤é¤·¡Ä¡Ä¡£¤¿¤À¡¢³¨ËÜ¤Î¤¿¤á¤ËÎ¹¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤¤¤Þ¼«Ê¬¤¬¤¤¤ë¾ì½ê¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤¬¥¤¥ó¥¹¥Ô¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¸»¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²¿¤«¤ª¤â¤·¤í¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢¥¹¥±¥Ã¥Á¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
¡¡Æ»¤ËÁð¤¬À¸¤¨¤Æ¡¢²Ö¤¬ºé¤¤¤Æ¡¢¤ä¤¬¤Æ¸Ï¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤ó¤ÊÍÍ»Ò¤ò¤Ü¡¼¤Ã¤È¸«¤ë¤Î¤â¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤¤¤Ä¤âÄÌ¤ëÆ»¤À¤È¡¢ÄêÅÀ´ÑÂ¬¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£Æ±¤¸Æ»¤Ç¤â¡¢Ç¯¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ¸¤¨¤ë»¨Áð¤¬°ã¤¦¤Î¤Ç¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¥¢¥×¥ê¤ÇÄ´¤Ù¤¿¤ê¤â¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡»ä¤Ï¤Ä¤Í¤Ë¡Ö¾®³Ø¹»Äã³ØÇ¯¤¯¤é¤¤¤Î»ëÅÀ¡×¤ÇÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÍÄ¤¤º¢¤Ï¡¢ÃÄÂÎ¹ÔÆ°¤Ç°ÜÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ë¡¢¤Ï¤Í¤Æ¤¤¤ë¥Ð¥Ã¥¿¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤ÆÅÜ¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê»Ò¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤¤¤Þ¤â»Ò¤É¤â¤Î»ëÅÀ¤Ç¡Ö²¿¤¬³Ú¤·¤¤¤«¤Ê¡©¡×¤È¹Í¤¨¤Ê¤¬¤éÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¡Ö¤®¤ç¤¦¤ì¤Ä¤Î¤Ç¤¤ë ¤ª¤¤¤·¤¤³¨ËÜ¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ËÁ´9ºý¡£¥Ñ¥ó²°¤µ¤ó¤Ë»Ï¤Þ¤ê¡¢¥¹¡¼¥×²°¤µ¤ó¡¢¤Ï¤Á¤ß¤Ä²°¤µ¤ó¡¢¥±¡¼¥²°¤µ¤ó¡¢¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡¢¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È²°¤µ¤ó¡¢¥¹¥Ñ¥²¥Ã¥Æ¥£²°¤µ¤ó¡¢¥¢¥¤¥¹¥¯¥ê¡¼¥à¡¦¤«¤¤´¤ª¤ê²°¤µ¤ó¡Ä¡Ä¤½¤·¤ÆºÇ¿·ºî¤Ï¡¢¥«¥Ô¥Ð¥é¤Î¥µ¥ó¥É¥¤¥Ã¥Á²°¤µ¤ó¤À¡£
¡Ø¤®¤ç¤¦¤ì¤Ä¤Î¤Ç¤¤ë¥µ¥ó¥É¥¤¥Ã¥Á¤ä¤µ¤ó¡Ù¡Ê¶µ°é²è·à¡Ë¤è¤ê
¡¡ºÇ½é¤«¤é¥·¥ê¡¼¥º¤Ë¤·¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢1ºý1ºýÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¤«9ºýÌÜ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤È¤Æ¤â¹¬¤»¤Ê¤³¤È¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÉñÂæ¤Ï¡¢¿©¤¤¤·¤óË·¤ÊÆ°Êª¤¿¤Á¤¬½»¤à¡Ö¤°¤¦¤°¤¦¤ä¤Þ¡×¡£¼ç¿Í¸ø¤ÏËè²óÊÑ¤ï¤ê¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÊª¸ì¤Ç¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î»×¤¤¤äº¤¤ê¤´¤È¤¬¡Ö¤ª¤¤¤·¤¤¤â¤Î¡×¤È½Ð²ñ¤¦¤³¤È¤Ç¾¯¤·¤º¤Ä²ò·è¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·´©¡Ø¤®¤ç¤¦¤ì¤Ä¤Î¤Ç¤¤ë¥µ¥ó¥É¥¤¥Ã¥Á¤ä¤µ¤ó¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¥é¥¹¥È¤Î¹ÔÎó¤Ë¡¢¥·¥ê¡¼¥º¤Î¤Û¤«¤Î¤ªÏÃ¤Î¼ç¿Í¸ø¤¿¤Á¤âÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¼¤ÒÃµ¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£