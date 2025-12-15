中国籍4人を含む6人を検挙　G-DRAGONのコンサートチケット高額転売、会場付近で取引現場を摘発

G-DRAGONのコンサートチケットを高額で転売しようとしていた一団が警察に摘発された。

ソウル九老（クロ）警察署は12月14日午後、ソウル市九老区の高尺（コチョク）スカイドーム周辺でG-DRAGONのコンサートチケットの転売を試みたとして、軽犯罪処罰法違反の疑いで6人を検挙したと明らかにした。

警察によると、6人はネット上で事前に取引場所を約束したうえで、コンサート会場の近くで落ち合い、チケットを売買しようとしていたという。検挙された6人のうち4人は中国籍で、大半が20代だった。

警察は、このうち出国予定が迫っていた1人に対しては過料16万ウォン（約1万6000円）を科して通告処分とし、残る5人については即決審判に付した。

今回の取り締まりは、近年横行する違法な高額転売を根絶するための、現場での取り締まりの一環として行われた。

◇G-DRAGON プロフィール

1988年8月18日生まれ。本名クォン・ジヨン。2006年にBIGBANGのメンバーとしてデビュー。BIGBANGのリーダーで、グループ内ではラッパーを担当している。作詞・作曲、そしてプロデュースのスキルにも定評があり、数多くの楽曲をヒットさせた。2019年10月に除隊。2022年4月に『Still Life』を発表して約4年ぶりにカムバック。2023年6月にYGエンターテインメントとの契約が終了し、同年12月にギャラクシー・コーポレーションと専属契約を締結した。