忙しい彼氏に負担をかけないデートのプラン９パターン
彼氏が忙しくて、なかなか会う時間を取ってもらえない。でも少しでも会いたい…。そんなとき、どんなデートプランを提案すれば、応じてもらいやすいのでしょうか。今回は10代から20代の独身男性へのアンケートを参考に「忙しい彼氏に負担をかけないデートのプラン」をご紹介します。
【１】彼氏の出社に合わせて一緒に電車に乗る「通勤デート」
「負担なく会える最善の方法かも」（20代男性）というように、彼氏の通勤電車に一緒に乗れば、無理せず会うことができるようです。デートとしては物足りないとしても、乗車中は確実に一緒にいられるので、お互いの家や職場が近いなら、試してみてもいいかもしれません。
【２】彼氏が会える日は何が何でも空ける「彼氏優先デート」
「こちらの休みに合わせてもらえれば会えるけど、彼女の休みに合わせるのは難しい」（10代男性）というように、スケジュール調整がカギを握るケースです。自分の状況にもよりますが、彼氏が忙しい時期は全面的に譲るつもりで都合をつけるしかないでしょう。
【３】始業前に彼氏の職場近くで会う「早朝デート」
「夜は疲れているから、朝のほうが気持ちよく会えそう」（20代男性）というように、朝型の彼氏なら、夜遅くなるよりは朝早いほうが歓迎される場合もあるようです。彼氏の職場の近くで待ち合わせれば、始業ぎりぎりまで爽やかな時間を満喫できるでしょう。
【４】できる範囲で仕事のサポートをする「お手伝いデート」
「時間がかかる資料集めとか、一緒にやってもらえると助かる」（20代男性）というように、彼氏の仕事を手伝うことで、会う時間を作る方法もあります。ただし、やるのは彼氏に頼まれたことのみに留め、余計な口出しをしないよう、自分の領分はわきまえましょう。
【５】仕事終わりに商業施設で観覧車に乗るなどの「ピンポイントデート」
「駅ビル併設の観覧車が一周10分ちょっと。短時間で気分転換もできて最高！」（20代男性）というように、アミューズメント施設が近くにあるなら、仕事帰りに待ち合わせてアトラクションに乗るスポット的なデートもいいかもしれません。時間は短くても、二人の思い出として深く刻まれそうです。
【６】事前約束はせず、直前に連絡を取り合って会う「当日デート」
「思ってたより早く片付いたりして、急に時間ができることも多いから」（10代男性）というように、事前の約束は難しくても、当日のアポならデートできる可能性もあるようです。「今近くにいるんだけど」などと気軽に誘い合える雰囲気を作ってみてはいかがでしょうか。
【７】彼氏の自宅で夕食をふるまう「おうちデート」
「仕事終わりに出かける気力がないときは、家でご飯を作ってくれると嬉しい」（20代男性）というように、気楽なおうちデートを歓迎する男性もいます。ただし、お料理を張り切り過ぎるとかえって気を遣わせる恐れもあるので、煮物とお味噌汁など、家庭的なメニューのほうが無難かもしれません。
【８】軽くお茶するだけで時間をかけない「カフェデート」
「飲みとか食事はどうしたって長くなるけど、お茶なら短時間で切り上げられる」（20代男性）というように、長引かない安心感が、カフェデートを受け入れてもらいやすい理由のひとつかもしれません。長くても1時間以内に切り上げるようにすれば、また応じてもらえるでしょう。
【９】平日、職場の近くで昼食を取る「ランチデート」
「どうせ昼は外で食べるから、近くまで来てくれるなら問題なし」（20代男性）というように、昼食時に外へ出る習慣のある男性なら、ランチデートはさほど苦にならないようです。行きつけのお店に連れて行ってもらえば、「彼氏の日常」を垣間見ることができて一石二鳥ではないでしょうか。
忙しいときにワガママを言って嫌われるのは避けたくても、会えない時間が長引くのもつらいもの。お互いライフスタイルに合わせたデート方法を考えてみましょう。（さのちあき／Office Ti+）
