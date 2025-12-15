¡Ú¤Ù¤é¤Ü¤¦¡ÛºÇ½ª²ó»ëÄ°Î¨¤Ï£¹¡¦£µ¡ó¡¡Á´£´£¸ÏÃ¤Î´ü´ÖÊ¿¶Ñ»ëÄ°Î¨£¹¡¦£µ¡ó¡¡Á°ºî¡Ö¸÷¤ë·¯¤Ø¡×²¼²ó¤ê¥ï¡¼¥¹¥È£²°Ì
¡¡ÇÐÍ¥¤Î²£ÉÍÎ®À±¤¬¼ç±é¤¹¤ë£Î£È£ËÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ö¤Ù¤é¤Ü¤¦¡ÁÄÕ½Å±É²ÚÇµÌ´È¸¡Á¡×¡ÊÆüÍË¡¦¸á¸å£¸»þ¡Ë¤ÎºÇ½ª²ó¤¬£±£´Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢À¤ÂÓÊ¿¶Ñ»ëÄ°Î¨£¹¡¦£µ¡ó¤òµÏ¿¤·¤¿¤³¤È¤¬£±£µÆü¡¢Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£¸Ä¿Í»ëÄ°Î¨¤Ï£µ¡¦£³¡ó¡£¡Ê¿ô»ú¤Ï´ØÅìÃÏ¶è¡¢¥Ó¥Ç¥ª¥ê¥µ¡¼¥ÁÄ´¤Ù¡Ë
¡¡½é²ó¤ÎÀ¤ÂÓ£±£²¡¦£¶¡ó¡Ê¸Ä¿Í£·¡¦£³¡ó¡Ë¤¬ÈÖÁÈºÇ¹â»ëÄ°Î¨¤À¤Ã¤¿¡£½é²ó¤«¤éºÇ½ª²ó¤Þ¤Ç¤Î´ü´ÖÊ¿¶Ñ»ëÄ°Î¨¤ÏÀ¤ÂÓ£¹¡¦£µ¡ó¡Ê¸Ä¿Í£µ¡¦£µ¡ó¡Ë¡£À¤ÂÓ¤Ç¤ÏÂç²Ï»Ë¾å½é¤á¤Æ£±¥±¥¿Âæ¤òµÏ¿¤·¤¿£±£¹Ç¯¤Î¡Ö¤¤¤À¤Æ¤ó¡ÁÅìµþ¥ª¥ê¥à¥Ô¥Ã¥¯È¸¡Á¡×¤Î£¸¡¦£²¡ó¤ò¾å²ó¤Ã¤¿¤â¤Î¡¢Á°ºî¡Ö¸÷¤ë·¯¤Ø¡×¤Î´ü´ÖÊ¿¶Ñ£±£°¡¦£·¡ó¡Ê¸Ä¿Í£¶¡¦£²¡ó¡Ë¤ò²¼²ó¤ê¡¢¥ï¡¼¥¹¥È£²°Ì¤Î¿ô»ú¤À¤Ã¤¿¡££²£°£°£°Ç¯°Ê¹ß¤ÎºÇ¹â¤Ï¡¢£°£¸Ç¯¤Î¡ÖÆÆÉ±¡×¤Ç£²£´¡¦£µ¡ó¡£
¡¡Âç²Ï¥É¥é¥Þ£¶£´ºîÌÜ¤È¤Ê¤ëÆ±ºî¤ÏÆüËÜ¤Î¥á¥Ç¥£¥¢»º¶È¡¢¥Ý¥Ã¥×¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤ÎÁÃ¤òÃÛ¤¡¢»þ¤Ë¤ª¾å¤ËÌÜ¤òÉÕ¤±¤é¤ì¤Æ¤âÌÌÇò¤µ¤òÄÉµá¤·Â³¤±¤¿¡Ö¹¾¸Í¤Î¥á¥Ç¥£¥¢²¦¡×ÄÕ²°½Å»°Ïº¤ÎÀ¸³¶¤ò¾Ð¤¤¤ÈÎÞ¤ÈÆæ¤ËËþ¤Á¤¿Êª¸ì¤È¤·¤ÆÉÁ¤¯¡£Ï¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤´¤Á¤½¤¦¤µ¤ó¡×¡Ê£²£°£±£³Ç¯¡Ë¤äÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ö¤ª¤ó¤Ê¾ë¼ç¡¡Ä¾¸×¡×¡Ê£²£°£±£·Ç¯¡Ë¤Ê¤É¤ò¼ê¤¬¤±¤¿¿¹²¼²Â»Ò»á¤¬µÓËÜ¤òÃ´Åö¡££Î£È£Ë¥É¥é¥Þ½é½Ð±é¤Î²£ÉÍ¤¬¼ç¿Í¸ø¤ò±é¤¸¤ë¡£¸ì¤ê¤ÏÄÕ½Å¤é¤ò¸«¼é¤ëµÈ¸¶¤Î¶åÏº½õ°ð²Ù¡Ê¤¯¤í¤¹¤±¤¤¤Ê¤ê¡Ë¤È¤·¤Æ½Ð±é¤Î°½À¥¤Ï¤ë¤«¤¬Ã´Åö¤·¤¿¡£
¡¡ºÇ½ª²ó¤ÎÂè£´£¸ÏÃ¤Ï¡ÖÄÕ½Å±É²ÚÇµÌ´È¸¡×¡£Å¹¤òºÆ³«¤·¤¿ÄÕ½Å¡Ê²£ÉÍÎ®À±¡Ë¤Ï¡¢¼Ì³Ú³¨¤ò½Ð¤·Â³¤±¡¢¹¹¤Ë¤½¤Î¸å¡¢¿·¤¿¤ËÏÂ³Ø¤ÎÊ¬Ìî¤Ë¼ê¤ò¹¤²¤¿¤ê¡¢ËÜ²°¤È¤·¤ÆÀºÎÏÅª¤ËÆ°¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤¢¤ëÆü¡¢ÄÕ½Å¤ÏµÓµ¤¤ÎÉÂ¤ËÅÝ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤Æ¤¤¡Ê¶¶ËÜ¡¡°¦¡Ë¤ä²ÎËû¡ÊÀ÷Ã«¾ÂÀ¡Ë¤¿¤Á¤¬¿´ÇÛ¤¹¤ëÃæ¡¢ÉÂ¤ò¤ª¤·¤ÆÀ¯±é¡Ê¸ÅÀîÍºÂç¡Ë¤ä½ÅÀ¯¡Ê¶¶ËÜ¡¡½ß¡Ë¡¢ÆîÀ¦¡Ê¶ÍÃ«·òÂÀ¡Ë¡¢´î»°Æó¡ÊÈøÈþ¤È¤·¤Î¤ê¡Ë¤éÃç´Ö¤È¤È¤â¤ËºîÉÊ¤òºî¤ê¡¢½ñ¤ò°Ê¤Ã¤ÆÀ¤¤ò¹Ì¤·Â³¤±¤ë¡£¤½¤·¤ÆÄÕ½Å¤Ï¡¢¤¢¤ëÌë¡¢ÉÔ»×µÄ¤ÊÌ´¤ò¤ß¤Æ¡Ä¤È¤¤¤¦Å¸³«¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¡þ£²£°£°£°Ç¯°Ê¹ß¤Î£Î£È£ËÂç²Ï¥É¥é¥Þ´ü´ÖÊ¿¶ÑÀ¤ÂÓ»ëÄ°Î¨¡Ê¥«¥Ã¥³Æâ¤Ï¼ç±éÇÐÍ¥¡Ë
¡¡£²£°£°£°¡¡°ªÆÁÀî»°Âå¡ÊÄÅÀî²íÉ§¡¢À¾ÅÄÉÒ¹Ô¡¢Èø¾åÃ¤Ç·½õ¡ÊÆóÂåÌÜ¡Ë¡Ë¡¡£±£¸¡¦£µ
¡¡£°£±¡¡ËÌ¾ò»þ½¡¡ÊÏÂÀô¸µ×½¡Ë¡¡£±£¸¡¦£µ
¡¡£°£²¡¡Íø²È¤È¤Þ¤Ä¡¦²Ã²ìÉ´ËüÀÐÊª¸ì¡ÊÅâÂô¼÷ÌÀ¡Ë¡¡£²£²¡¦£±
¡¡£°£³¡¡ÉðÂ¢£Í£Õ£Ó£Á£Ó£È£É¡Ê»ÔÀî¿·Ç·½õ¡Ê¸½¡¦Ô¥½½Ïº¡Ë¡Ë¡¡£±£¶¡¦£·
¡¡£°£´¡¡¿·ÁªÁÈ¡ª¡Ê¹á¼è¿µ¸ã¡Ë¡¡£±£·¡¦£´
¡¡£°£µ¡¡µÁ·Ð¡ÊÂìÂô½¨ÌÀ¡Ë¡¡£±£¹¡¦£µ
¡¡£°£¶¡¡¸ùÌ¾¤¬ÄÔ¡ÊÃç´ÖÍ³µª·Ã¡Ë¡¡£²£°¡¦£¹
¡¡£°£·¡¡É÷ÎÓ²Ð»³¡ÊÆâÌîÀ»ÍÛ¡Ë¡¡£±£¸¡¦£·
¡¡£°£¸¡¡ÆÆÉ±¡ÊµÜºê¤¢¤ª¤¤¡Ë¡¡£²£´¡¦£µ
¡¡£°£¹¡¡Å·ÃÏ¿Í¡ÊºÊÉ×ÌÚÁï¡Ë¡¡£²£±¡¦£²
¡¡£±£°¡¡Î¶ÇÏÅÁ¡ÊÊ¡»³²í¼£¡Ë¡¡£±£¸¡¦£·
¡¡£±£±¡¡¹¾¡¦É±¤¿¤Á¤ÎÀï¹ñ¡Ê¾åÌî¼ùÎ¤¡Ë¡¡£±£·¡¦£·
¡¡£±£²¡¡Ê¿À¶À¹¡Ê¾¾»³¥±¥ó¥¤¥Á¡Ë¡¡£±£²¡¦£°
¡¡£±£³¡¡È¬½Å¤Îºù¡Ê°½À¥¤Ï¤ë¤«¡Ë¡¡£±£´¡¦£¶
¡¡£±£´¡¡·³»Õ´±Ê¼±Ò¡Ê²¬ÅÄ½Ú°ì¡Ë¡¡£±£µ¡¦£¸
¡¡£±£µ¡¡²ÖÇ³¤æ¡Ê°æ¾å¿¿±û¡Ë¡¡£±£²¡¦£°
¡¡£±£¶¡¡¿¿ÅÄ´Ý¡Êºæ²í¿Í¡Ë¡¡£±£¶¡¦£¶
¡¡£±£·¡¡¤ª¤ó¤Ê¾ë¼çÄ¾¸×¡Ê¼Æºé¥³¥¦¡Ë¡¡£±£²¡¦£¸
¡¡£±£¸¡¡À¾¶¿¤É¤ó¡ÊÎëÌÚÎ¼Ê¿¡Ë¡¡£±£²¡¦£·
¡¡£±£¹¡¡¤¤¤À¤Æ¤ó¡ÁÅìµþ¥ª¥ê¥à¥Ô¥Ã¥¯È¸¡Á¡ÊÃæÂ¼´ª¶åÏº¡Ë¡¡£¸¡¦£²
¡¡£²£°¡¡óÊÎÛ¤¬¤¯¤ë¡ÊÄ¹Ã«ÀîÇî¸Ê¡Ë¡¡£±£´¡¦£´
¡¡£²£±¡¡ÀÄÅ·¤ò¾×¤±¡ÊµÈÂôÎ¼¡Ë¡¡£±£´¡¦£±
¡¡£²£²¡¡³ùÁÒÅÂ¤Î£±£³¿Í¡Ê¾®·ª½Ü¡Ë¡¡£±£²¡¦£·
¡¡£²£³¡¡¤É¤¦¤¹¤ë²È¹¯¡Ê¾¾ËÜ½á¡Ë¡¡£±£±¡¦£²
¡¡£²£´¡¡¸÷¤ë·¯¤Ø¡ÊµÈ¹âÍ³Î¤»Ò¡Ë¡¡£±£°¡¦£·
¡¡£²£µ¡¡¤Ù¤é¤Ü¤¦¡ÁÄÕ½Å±É²ÚÇµÌ´È¸¡Á¡Ê²£ÉÍÎ®À±¡Ë¡¡£¹¡¦£µ