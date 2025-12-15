『ハンター×ハンター』原稿完成 冨樫義博チラ見せ大反響「いつ掲載予定なんだろ」
漫画『HUNTER×HUNTER』（ハンター×ハンター）の作者・冨樫義博氏が15日、自身のXを更新し、第411話の原稿が完成したことを報告した。
【画像】念能力のシーン！？公開された『ハンター×ハンター』完成原稿
定期的に原稿の進捗状況を伝えているが今回は「No.411、原稿完成」と説明。投稿した写真では、封筒に入った原稿の一部を見ることができる。
これにファンは「冨樫先生おはようございます！進捗報告、No.411の原稿完成本当にありがとうございます！！チラ見せ大サービスまで感謝感謝です どのシーンのどの場面なのか、今からドキドキ楽しみです」「いつ掲載予定なんだろ」「読める日を正座して待たせて頂きます！」などと反応している。
1998年に連載がスタートした『HUNTER×HUNTER』は、主人公の少年ゴンが、親友キルアら仲間たちと旅に出る冒険ファンタジー。現在、未開の大陸への渡航を目指す船の中で、クラピカや幻影旅団のメンバーなど各キャラクターたちの思惑がぶつかり合う「暗黒大陸編」（王位継承編）が描かれている。コミックスのシリーズ累計発行部数（デジタル版含む）は8400万部を突破している。
なお、2022年12月26日発売号に掲載された第400話を最後に週刊連載が終了したが、2024年10月7日発売号より最新話（401話〜）が毎週掲載。しかし、12月16日発売の『週刊少年ジャンプ』新年3号より再び掲載されないことが同月9日に告知された。
