タレントの武井壮（52）が15日、X（旧ツイッター）を更新。日本テレビ系「女芸人No.1決定戦 THE W 2025」で審査員を務めたお笑いコンビ、霜降り明星の粗品（32）の解説ぶりを絶賛した。

13日に放送された「THE W」での粗品の辛口コメントをめぐってはSNS上でも賛否が分かれているが、武井は「粗品くんの解説がすごいしっかりしたお笑いへの提言で聞いててめちゃくちゃ勉強になる」と言及。「スポーツのトップ選手が、競技のルールを完全に咀嚼した上で、自分の技術やトレーニング方法をちゃんと解説してくれてる動画見てるみたいやった、お笑いのプロの話は本当に勉強になる」とつづった。

辛口コメントについても「おもんない、はきちんと練られたフリ、ボケ、ツッコミの山の精度に向けての『まだ余地がある』という提言で、もっと面白くできるやろ、という的確な指摘だ」と受け止め、「スポーツで言うところの『まだまだやな』が、筋力、技術、身体の操作能力の総合力でまだ体力も足りてないし、技術や知識も甘い、そもそも思い通り動かせて無いよね、という伸び代を表しているのと似てる」と指摘。「THE W見て本当に勉強になった スポーツや身体の話する時でもそういうレベルの話をしていきたい」と思いをつづった。