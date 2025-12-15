手取り月23万円・友達ゼロ・家賃5万円の質素なアパートで暮らす51歳会社員。モノも人も削り落とした〈ひとり最高〉の価値観が一変した「2つの出来事」

ひとり暮らし歴30年、モノも人間関係も極限まで削ぎ落とし「コスパ最強の人生」を貫いてきたAさん。黒い服だけを着て、友人ゼロ、家も最低限。不自由どころか“自由そのもの”だと信じていました。しかし、2つの出来事で、その価値観が大きく変わることに。見ていきましょう。

「ひとりは自由でコスパも最高」51歳男性の人生

51歳のAさんは、自他ともに認めるミニマリストです。 住まいは家賃5万円のワンルームのアパート。大きな家具は無印の折りたたみテーブルと椅子だけ。ソファもテレビもなく、布団は片隅に丸めて置いています。

仕事はあえての手取り23万円、残業なし。「暮らせるだけのお金があればいい」「高収入でもストレスを抱えるくらいならやりたくない」という合理的な判断です。月の平均支出は15〜16万円。貯金もできています。

洋服は黒のTシャツと黒のパンツを3セットだけ。すべて「コスパと快適性」で選んだ結果です。支払いは完全キャッシュレス。人間関係も、“この人と過ごす時間の価値”を考えた結果、友人と呼べる人は一人もいなくなりました。

休日は基本的に家。たまには映画を観て、ラーメンを食べ、旅行もしますが、すべてひとりです。「結局、ひとりが一番ラクだし、ストレスもない」 。50代に入ってもその考えは揺らがず、死ぬまで一人でいいと信じていました。

SNSを見ていても、同じ価値観の人が増えているように感じ、「『ひとりでいい』という考えは、今の時代では珍しくない」と確信していたといいます。

しかし、そんな生活を揺るがす出来事が続きました。

母の死、父ひとり──「このまま誰もいなくなる」恐怖

最初の転機は、母の突然の死でした。70代後半だった母が倒れ、そのまま病院で息を引き取りました。実家に残されたのは、80歳を超えた父ひとり。葬儀後、アパートに戻ったAさんは、不意に胸がざわついたといいます。

「自分には兄弟がいません。親がいなくなったら…本当にひとりなんだ。そう思いました」

これまで『ひとり最高』と断言していたAさんの中に、感じたことのない不安が芽生えました。

その数ヵ月後、Aさんは突然の腹痛に襲われます。救急搬送の結果は重度の虫垂炎。「たかが盲腸」と思っていたAさんでしたが、破裂寸前で即手術となり、その後数日間の入院が必要になりました。

病室で一人きり。会社には最低限の連絡をしただけで、見舞いに来る人もいません。退院後、アパートに戻って布団を広げると、ずっと心地よかったはずの部屋が、急に“冷たい空間”に感じられました。

健康であることを前提に成り立っていた「低支出・ひとりで完結する生活」。しかし、もしまた病気で働けなくなったら。入院が長引いたら--頼れる人が誰もいない現実が目の前に突きつけられたのです。

人間関係まで「コスパ」で考えたことへの後悔

二つの出来事を経て、Aさんの考えは少しずつ変化しています。ひとりの時間もシンプルな生活も悪くない。しかし「人間関係までゼロ」にしてしまうのは違ったのだと気づきました。

「仕事を数日休んで出勤したら、同僚が『大丈夫でした？』と声をかけてくれたんです。たったそれだけなのに、なんだかホッとして。父がいなくなったら、自分を心から心配してくれる人がこの世から誰もいなくなる……それはさすがに悲しい、そう思いました」

Aさんは、少しずつ自分の世界を広げようと決めたといいます。

「50代になると、若い頃とは変わりますね。モノはなくても生きていけるけど、人がゼロだと心が折れる。失った友人は戻らないけど、新しく誰かと関係をつくることはできるかもしれません。もう“コスパだけ”で人を切り捨てるのはやめようと思ったんです」

また、「収入を少し上げて、いざというときに備える」「たまには無駄と思える買い物もしてみる」--そんな心境の変化も生まれています。

人生の後半戦に差しかかったいま、Aさんはこれまでの“最適解”だった生き方を少し見直し、ひとりで生きる覚悟だけでなく、誰かとつながる安心も必要だと感じ始めています。