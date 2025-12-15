漫才日本一を決める『M-1グランプリ』。25年度は12月21日（日）に決勝戦・敗者復活戦が行われることが発表されました。そこで過去に審査員を務め、漫才に対する分析が鋭すぎて「石田教授」とも呼ばれる「NON STYLE」の石田明さんが、『M-1グランプリ』についての思いを記した記事を再配信いたします。＊＊＊＊＊＊＊＊＊24年度から「９人審査員制」が採用された『M-1グランプリ』。歴代王者を中心に新しい顔ぶれがそろったなか、注目を集めたのが石田明さんです。今回その石田さんの著書『答え合わせ』から『M-1グランプリ』にまつわるお話を紹介いたします。

賞レースで「ネタ選び」を間違えるワケ

賞レースでは「ネタ選び」がとにかく重要です。

2023年のM-1では、優勝最有力候補ともいわれていたさや香の「２本目」が見ていた人をざわつかせました。

１本目では、淡々と話す石井くんに新山くんがぶつかって、どんどん加熱していくという、さや香らしいネタでトップに立ちました。

ところが優勝をかけた２本目は、ガラリとスタイルが異なる「見せ算」というネタをやった。結果、ファイナルステージでは１票も入らず３位に終わりました。

これが物議を醸し、あちこちから「もう１本、さや香らしいネタをやっていれば優勝できたかもしれないのに……」という声も出ていました。

素敵やなと素直に思って

僕自身は、寄席で一緒になったときに新山くんから「決勝でやりたいネタがあるんです。それで優勝できなくても後悔はありません」と事前に聞いていました。



なんのネタやろうと思っていたら、NGKでよく「見せ算」をやっていたので、これをM-1でやりたいんかと予想がついていました。１本目でトップに躍り出て、ビビらずに「見せ算」をやったのは素敵やなと素直に思いました。

もちろん、負けるつもりはなかったでしょう。

NGKでも、一般ウケするように微調整を加えたものをやっていたので、「これくらいの調整で、これくらいNGKでウケるんやったら、M-1決勝でも大丈夫やろ」という算段はあったはずです。

誰もが優勝は笑い飯やろうと思っていた

さや香が「見せ算」をやるまでは、「２本目で失敗したコンビ」といえば笑い飯でした。

笑い飯は2009年のM-1で１本目に「鳥人（とりじん）」というネタを披露しました。

頭は鳥、首から下は人間の謎の生物「鳥人」を、交互に演じていくというネタだったんですが、笑い飯の２人にしかできない独特の世界観が爆笑を生み、（島田）紳助さんは史上初の100点をつけました。

誰もが優勝は笑い飯やろうと思っていましたが、彼らが２本目で選んだネタは「チンポジ」でした。まさかの下ネタに会場はさーっと引いてしまい、最終投票では１票も入りませんでした。

僕はこのとき、敗者復活を勝ち上がり、同じ決勝の舞台に立っていましたが、あまりにいさぎよく、かっこいい負け方に「笑い飯には一生追いつかれへんな」と思ったほどでした。

一番強いネタを１本目にするか、それともとっておくか

このように、時に大きなドラマを生むネタ選びですが、いざ決勝に進出したときに、１本目と２本目でどのネタをやるのかは、正直かなり悩みます。爆笑を狙えるネタが２本もあればいいんですけど、１年に２本も、そのレベルにまで仕上げるのは難しい。

となると、一番強いネタを１本目にするか、それとも２本目にとっておくか。

まず最終決戦の３組に残らなくちゃいけないことを考えると、やっぱり、決勝の１本目に一番強いネタをやるのがセオリーでしょう。

そこで爆発できれば、２本目のクオリティが少し落ちても、１本目の勢いがゲタを履かせてくれます。

「決勝の２本目は跳ね切らないことが多い」とよく言われるのは、みな、優勝をかけた極限状態で、１本目に一番強いネタを持ってくるからなんです。

ますますチョイスが難しくなっている

また、１本目と２本目とでスタイルを変えるかどうかも、大きなテーマです。

僕らのころは、同じスタイルで続ける「２階建て」が常とう手段でした。2008年のM-1でも、NON STYLEは「太ももを叩いて自分を戒める」というスタイルの２階建てにしました。

ただ、今は本当にいろいろな漫才のスタイルがあって、お客さんにも「次はどんな新しいことを見せてくれるのか」という期待があります。つまり、どんどん自分の「新しさ」を更新していく必要があるわけです。

しかも、辛抱強くテレビを見なくてもいいサブスク全盛時代の特徴として、お客さんの「飽きる速度」も早くなっている。そうなると、正直、２階建てが得策かどうかわかりません。

2023年の決勝でも、令和ロマンは２階建てではなかったけど、ヤーレンズは２階建てでした。一概にどちらがいいとはいえない。ますますチョイスが難しくなっているとしかいえません。

もし、2023年のM-1決勝にNON STYLEが出ていたら、どうしたでしょうね。１本目で最終３組に残ることができたら、２本目ではガラリとスタイルを変えるかもしれません。

でも僕は自分のボケの弱さをわかっているので、やっぱり２階建てにして畳み掛けるかな。あるいは今現在のネタの作り方で行くなら、２階建てなんてことすら考えずに、システムなんかない、ひたすらくだらないネタ２本で行くかもしれません。

