＜性格の不一致はウソ！＞いざ話し合い⇒お相手は勝ち誇った顔でニヤリ！あっさり自白【第4話まんが】
私はアスカ。夫のユウスケからいきなり離婚を切り出されました。理由は「性格の不一致」ですが、無理がありすぎます。不倫では……と探ったところ、証拠が出るわ出るわ。不倫相手のSNSアカウントまで見つけてしまいました。SNSには、ペアリングの写真やデートを匂わせる投稿が多数あり、2人の関係は明白でした。その大胆さたるや、私が心配してしまうほど。ユウスケを問い詰めると、不倫関係を認めつつも肉体関係は否定。しかし、ラブホテルの利用履歴を突きつけると、言い逃れできずに黙り込んでしまいました。翌日、3人で話し合うことになりました。
待ち合わせのファミレスに来たナホミは明らかに不機嫌で、私が挨拶してもそっぽを向いています。その態度だけでもイラッとしましたが、今は冷静に話し合うことが先決です。私は今まで集めた証拠をテーブルにばらまきました。
この期に及んで“プラトニック”と言い張るユウスケには呆れました。私たちが言い争っていると、ナホミが口を開きます。
ナホミの言葉に動揺を隠せないユウスケ。まさかナホミが自白するとは思わなかったのでしょう。
実家に娘たちを預け、ファミレスでユウスケとナホミと対峙することになりました。不倫の証拠を突きつけると、ユウスケは相変わらず言い訳を重ねます。
ところが相手のナホミは、私が驚くほどあっさりと不倫関係を認めました。なんだか私に対抗意識を燃やしていたようですが、そんなの知ったことではありません。
慰謝料を請求すると、ユウスケは百万円しか出せないとふざけたことを言い出しました。2人は金銭的なことで言い争いを始め、私は呆れ果ててしまいました。
原案・ママスタ 脚本・motte 編集・みやび
原案・ママスタ 脚本・motte 編集・みやび