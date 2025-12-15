＜食べ盛りのお弁当＞脂が苦手な子にもおすすめ！ボリュームのある肉系のおかず・簡単なものをご紹介
育ちざかりの中高生の男子のお弁当。ボリュームを求められるからこそ、おかずのレパートリーにお困りのママも多いのではないでしょうか。ママスタコミュニティにも、こんな質問が寄せられました。紹介します。
『中高生男子の弁当で、簡単に作れるおかずでオススメはありますか。息子のお弁当箱の容量は800ml。おかずとごはんは、5：3の割合でぎっしり詰めるんですけど、しばらくするとお腹がすくようです。ウインナーやナゲットも良いのですが、「ザ・肉！」というのが2品くらいないと足りないみたいです』
安価で冷めても美味しい豚肉のおかず
『豚の薄切り肉に片栗粉をまぶして、少量の油で揚げ焼き。薄めためんつゆと少量の酢、刻んだ青じそでさっと煮ると、さっぱりして冷めてもおいしいです』
『豚コマと薄切りの玉ねぎ・ピーマンを炒めてケチャップで絡めたり、豚バラで冷食のフライドポテトを巻いて焼き肉のタレをかけたり。まとめてラップに包んでレンチンしても便利ですよ』
『高野豆腐を豚肉で巻いて焼くのもおすすめ。高野豆腐は軽く戻してしぼり、豚肉で巻いて焼くだけ。肉汁を吸ってボリュームも出るし、タレは焼き肉でもオイスターソースでも合います』
『アスパラの肉巻き（豚肉やベーコン）も人気です。酢豚、プルコギもよく作ります』
安価で扱いやすい豚肉を使うママからおすすめのおかずが寄せられました。肉の長さを生かして、アスパラや高野豆腐、フライドポテトなどを巻いてアレンジしているといったママのアイデアは参考になりますね。豚肉は肉汁が出てしまうと、冷めた時に油がかたまり苦手な子もいるでしょう。その場合は、ズッキーニ、長ネギ、ナス、いんげん、オクラなどの野菜を巻くのはどうでしょうか。肉汁を吸収してくれる食材を使えば、冷めても美味しい一品になりますよね。
おすすめ鶏肉おかず
『うちはささみをレンジで酒蒸しにして、ねぎ塩ダレをかけるおかずをよく作ります。汁をよく切って肉じゃがを入れることも。じゃがいもが結構お腹にたまります』
『そぼろも簡単。ひき肉を鍋に入れて、ヒタヒタの水か酒、醤油、砂糖、生姜を加えてかき混ぜながら火にかけるだけ。最初は汁だく、煮詰めるとポロポロになって変化も楽しめます』
『よく入れてるのは油淋鶏、唐揚げ、チキン南蛮、カシューナッツ炒め。うちの子はどれも大好きです』
『鶏ももや手羽先をトースターにドーン！ これだけでもうまく焼けてお弁当にもぴったり』
鶏肉は甘辛やねぎ塩ダレなど、濃いめの味付けがご飯に合いますよね。電子レンジやトースターを活用して、フライパンを汚さず手際よく調理しているママも多いようです。炒めるときに片栗粉をまぶすと、肉汁が閉じ込められてお弁当の中で汁が出にくくなるそうですよ。
タレや味つけを変えてレパートリーを増やす
『タンドリーチキンはカレー粉の量を変えたり、コチュジャンを加えたりするだけで、味のバリエーションが広がります』
『牛・豚・鶏をいろんな味付けで焼くのが一番簡単。すき焼き、トマト、焼肉のタレなど、数種類のタレを常備しておくと便利』
『冷めた脂が苦手なので、肉はほぼ鶏肉。焼肉のタレ、生姜焼きのタレ、照り焼きのタレ、青じそ塩ダレなどを日替わりで使ってます』
『ソース×ケチャップ、焼肉のタレ、味噌、甘酢……とにかく肉を炒めて味を変えるだけでマンネリしません！』
タレや味付けのレパートリーを増やせば、同じ食材でも飽きずに楽しめるといったママのアイデアも複数寄せられました。タンドリーチキンも、カレー味・醤油味・コチュジャン味と変えれば、エスニックから和風、韓国風まで幅広くアレンジ可能です。酸味が好きな子には、甘酢ベースの味付けもおすすめ。下味をつけて冷凍しておけば、忙しい朝にもサッと焼くだけで簡単。タレも何種類か常備しておくのもいいですよね。
投稿者さんも「たくさんのアイデアをもらえて、当面おかずに困らなそう！」と満足の様子。みなさんはどんなボリューミーなおかずを準備していますか。育ちざかりの男子のお腹をしっかり支える、ボリューム満点の肉おかず。ママたちの工夫をぜひ参考にしてみてください。