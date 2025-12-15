松山英樹は17位キープ シェフラーらトップ10も動きなし【男子世界ランキング】
12月14日付けの男子世界ランキングが発表された。今週はDPワールド（欧州）ツアー、アジアンツアー以外の主要トーナメントが開催されなかったため、上位勢に目立った動きはなかった。
〈連続写真〉AI分析で分かった！ 松山英樹、高精度アイアンの秘密
日本勢最上位の松山英樹は17位をキープ。2番手以下は中島啓太（97位）、比嘉一貴（114位）、金谷拓実（117位）、久常涼（127位）、平田憲聖（151位）、金子駆大（174位）と続いている。世界ランキング1位のスコッティ・シェフラー（米国）をはじめ、世界トップ10に変動はなかった。「アルフレッド・ダンヒル選手権」でDPワールドツアー初優勝を挙げたヤイデン・トレイ・シェパー（南アフリカ）は127位から94位に急浮上。アジアンツアー最終戦「サウジオープン」を制したビョーン・ヘルグレン（スウェーデン）は234人抜きとなる440位に浮上した。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
松山英樹がタイガー主宰大会で9年ぶり2勝目 “最終戦V”でいくら稼いだ？
石川遼は？ 米男子最終予選会の結果
比嘉一貴が日本勢初の快挙 アジアンツアー年間王者戴冠「全てが報われた」
バハマの勝利に安ど 松山英樹が「認識」できた今季の“バロメーター”
松山英樹、スコッティ・キャメロンを400本所有ってほんと？ ブラッド・ファクソンが秘話を披露
〈連続写真〉AI分析で分かった！ 松山英樹、高精度アイアンの秘密
日本勢最上位の松山英樹は17位をキープ。2番手以下は中島啓太（97位）、比嘉一貴（114位）、金谷拓実（117位）、久常涼（127位）、平田憲聖（151位）、金子駆大（174位）と続いている。世界ランキング1位のスコッティ・シェフラー（米国）をはじめ、世界トップ10に変動はなかった。「アルフレッド・ダンヒル選手権」でDPワールドツアー初優勝を挙げたヤイデン・トレイ・シェパー（南アフリカ）は127位から94位に急浮上。アジアンツアー最終戦「サウジオープン」を制したビョーン・ヘルグレン（スウェーデン）は234人抜きとなる440位に浮上した。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
松山英樹がタイガー主宰大会で9年ぶり2勝目 “最終戦V”でいくら稼いだ？
石川遼は？ 米男子最終予選会の結果
比嘉一貴が日本勢初の快挙 アジアンツアー年間王者戴冠「全てが報われた」
バハマの勝利に安ど 松山英樹が「認識」できた今季の“バロメーター”
松山英樹、スコッティ・キャメロンを400本所有ってほんと？ ブラッド・ファクソンが秘話を披露