世界17位をキープした松山英樹（撮影：GettyImages）

写真拡大

12月14日付けの男子世界ランキングが発表された。今週はDPワールド（欧州）ツアー、アジアンツアー以外の主要トーナメントが開催されなかったため、上位勢に目立った動きはなかった。

〈連続写真〉AI分析で分かった！　松山英樹、高精度アイアンの秘密

日本勢最上位の松山英樹は17位をキープ。2番手以下は中島啓太（97位）、比嘉一貴（114位）、金谷拓実（117位）、久常涼（127位）、平田憲聖（151位）、金子駆大（174位）と続いている。世界ランキング1位のスコッティ・シェフラー（米国）をはじめ、世界トップ10に変動はなかった。「アルフレッド・ダンヒル選手権」でDPワールドツアー初優勝を挙げたヤイデン・トレイ・シェパー（南アフリカ）は127位から94位に急浮上。アジアンツアー最終戦「サウジオープン」を制したビョーン・ヘルグレン（スウェーデン）は234人抜きとなる440位に浮上した。
