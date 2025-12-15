作家の乙武洋匡氏（49）が15日までにX（旧ツイッター）を更新。お笑いコンビ、令和ロマンの高比良くるま（31）による“神対応”を明かし、感謝をつづった。

乙武氏は「昨晩、とあるパーティーで令和ロマンの高比良くるまさんがいらしていたんだけど」と切り出し、「かなりの人混みで車椅子の私が通りづらそうにしていたら、くるまさん、まったくの初対面だったにもかかわらず、他の方に対して『あ、ちょっとすみません……』と私の代わりに動線を確保してくださって」と、くるまの振る舞いを記した。

そんなくるまの気遣いに「M−1チャンピオンの神対応に感謝、感謝の夜でした」と感激。「くるまさん、昨日はあらためてありがとうございました！」と感謝をつづり、フォロワーからも「くるまさん、本当に優しい方ですね！初対面でも気遣ってくれる姿勢、見習いたいです。素敵な夜になってよかったですね」「それは本当に心温まるエピソード… 初対面でそこまで気遣ってくれるなんて、高比良くるまさんの人柄がにじみ出てるね M−1チャンピオンの神対応、感謝しかない夜だったのがすごく伝わってくる！」「そういうことがサッとできる方素敵ですよねー」といったコメントが寄せられた。