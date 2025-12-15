豪シドニーの観光地ボンダイビーチで、ユダヤ教の祭り「ハヌカ」の初日を祝っていたユダヤ人コミュニティーを狙ったテロ攻撃が起きた/X/ MarcosV10190411/Social Media

オーストラリア・シドニー（CNN）オーストラリア・シドニーの観光地ボンダイビーチで14日、ユダヤ教の祭り「ハヌカ」の初日を祝っていたユダヤ人コミュニティーを狙ったテロ攻撃が起き、少なくとも15人が死亡した。

当時、アーチャー公園の芝生エリアには約1000人が集まっていた。午後6時47分ごろ、少なくとも2人の銃撃犯が発砲。パニックに陥った人たちが四方八方に逃げ惑った。

ニューサウスウェールズ州警察のラニオン本部長は15日の記者会見で、容疑者は父子だと明らかにした。父親（50）は現場で警察に射殺された。息子（24）は重体だが容体は安定しており、病院で治療を受けているという。警察は、ほかに関与した人物はいないとみている。

今回の事件は、約30年前に起きた銃乱射事件をきっかけに、世界でも最も厳しい部類に入る銃規制を導入したオーストラリアにとって、それ以降で最悪の銃乱射事件となった。

複数の死亡者を確認

ハヌカの行事が午後5時に始まる予定だったが、開始から2時間足らずで銃撃が始まり、少なくとも15人が死亡した。オーストラリア・ユダヤ人評議会の幹部はCNNに対し、犠牲者には12歳の少女とユダヤ教のラビ（宗教指導者）が含まれていると語った。

ユダヤ教団体チャバドによると、犠牲者のひとりはホロコースト（ユダヤ人大虐殺）生存者のアレックス・クレイトマン氏で、銃撃犯の銃弾から妻ラリサさんを守ろうとして死亡した。

フランス国籍の若者も死亡したと、フランスのマクロン大統領が明らかにした。

ニューサウスウェールズ州警察によると、ボンダイビーチ沿いを走るキャンベル・パレードで銃撃があったとの通報が、午後7時前に寄せられた。住民や観光客数百人が銃撃から逃れようと走り出し、慌てて靴を脱ぎ捨てる人も多かった。

ボンダイビーチ北側の岩場に座っていたベリンダ・クレメンスさんは、銃声を聞いた瞬間をこう振り返った。「花火のような音だった。人々がちりぢりに走り回っていたので、銃撃だとなんとなく分かった」

15日未明の時点で、40人が病院で治療を受けている。警察が明らかにした。警察は、会場には子どもや家族連れが多く参加していたとしている。

同州の州首相によると、犠牲者の年齢は10歳から87歳。

英雄に称賛の声

ネット上で広く出回った動画のひとつでは、白いシャツを着た男性が銃撃犯の1人に体当たりして取り押さえ、銃を奪う様子が映っている。この行動はオーストラリア当局から称賛された。

ニューサウスウェールズ州のミンズ州首相は「この男性は真の英雄だ。彼の勇気のおかげで、今夜、多くの人の命が救われたことは疑いない」と語った。

警察は、キャンベル・パレードに駐車されていた車1台の周囲に立ち入り禁止区域を設定した。車には「複数の簡易爆発装置（IED）」が仕掛けられているとみていた。

爆発物処理班が車両の対応にあたり、警察はその後、爆発物が撤去されたと確認した。

警察は、容疑者の男が所有していた武器6丁を押収したと明らかにした。容疑者は「およそ10年間」銃所持の許可を持っていたが、その間に問題となる事案はなかったという。

豪首相「悪の行為」

オーストラリアのアルバニージー首相は14日夜、国家安全保障委員会の会合を開き、事件を強く非難した。「これは、喜びの日、信仰を祝う日であるべきハヌカの初日に、ユダヤ系オーストラリア人を標的とした攻撃であり、悪行、反ユダヤ主義、テロ行為であり、我が国の心を揺さぶるものだ」

アルバニージー首相は、反ユダヤ主義の拡大への対応が不十分だとして、ユダヤ人社会や政敵から批判を受けている。

2023年10月にイスラム組織ハマスがイスラエルを奇襲し、その後、イスラエルがパレスチナ自治区ガザ地区でハマスとの戦争を続ける中、オーストラリアでは反ユダヤ主義の事案が急増した。

今月に入り、オーストラリア・ユダヤ人評議会は、反ユダヤ主義の事案が「前例のない高水準」にとどまっているとする報告書を公表した。25年は、反ユダヤ主義による襲撃が1654件報告され、24年の2062件から19％減少した。25年の事案の大半は言葉による侮辱で、次いで落書き被害だったという。

各国指導者の反応

イスラエルのヘルツォグ大統領は14日、公開会合を中断し、「まさに今、オーストラリアのシドニーにいる私たちの兄弟姉妹は、ボンダイビーチで行われたチャバドの行事でハヌカのキャンドルに火をともす最中にテロ攻撃を受けている」と述べた。

ヘルツォグ大統領は「卑劣なテロリストに襲われた」と非難した。「我々はオーストラリア政府に対し、オーストラリアで蔓延（まんえん）する犯罪的な反ユダヤ主義を根絶することが緊急に必要であると繰り返し警告してきた」

イスラエルのサール外相も衝撃を受けたとして、オーストラリア政府を非難した。

ニュージーランドのラクソン首相は「ボンダイでの痛ましい光景に衝撃を受けている」と述べた。そのほか、世界各国の指導者が犠牲者の家族に哀悼の意を表した。