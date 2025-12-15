くりくりの目をした愛くるしい面立ちに、抜群の演技力。

イタリアに住む一人の少年が世界をとりこにした。

日本では１９８９年１２月に公開された映画「ニュー・シネマ・パラダイス」。終戦直後のシチリア島にある小さな映画館を舞台に、映写技師と少年トトが紡ぐ友情の物語だ。火災で失明した技師を継いだトトはやがて、映画監督になる夢を追って故郷を去る――。

世界的ヒットを遂げた映画の中でトトの少年時代を演じたサルバトーレ・カシオさん（４６）＝撮影当時８歳＝は、実はこの頃すでに、ある問題を抱えていた。分厚い眼鏡をかけないと前がよく見えないし、眼鏡をかけても台本の字が読みにくい。本当に視力が弱いだけなのか。「なにかおかしい」。幼心に不安がくすぶり始めていた。（ローマ支局 倉茂由美子）

視力失う難病

サルバトーレ・カシオさん（４６）は、イタリア・シチリア島で生まれた。映画館もない、人口約２５００人の小さな町。そんな環境で育った少年の運命を変えたのが、映画「ニュー・シネマ・パラダイス」だ。

映画監督ジュゼッペ・トルナトーレさん（６９）に見いだされたのは、８歳の時のこと。監督が見ていた地元小学生たちの顔写真の中に、その少年がいた。瓶底のような分厚い眼鏡をかけており、スタッフによる事前の選別からは外されていた。が、何かを感じ取った監督によって、トト役に抜てきされたのだ。

初めての演技は俳優ごっこのような感覚だった。大勢の撮影クルーや見物人の前で照明やカメラを向けられる。慣れない環境で時にはかんしゃくを起こし、何度もＮＧを出した。

だが、あるシーンで「役者」に変わった。歩き疲れたトトが、映写技師アルフレードの自転車に乗せてもらう名シーン。撮影中にわがままを言うと、監督に叱られた。「君を選んだのは大失敗だったよ！ 台無しだ！」

「やってやる」。幼いながらも自尊心が刺激され、スイッチが入った。アルフレード役の仏俳優フィリップ・ノワレさんとも、このシーンをきっかけに気持ちが通じ合えた。子どもとはいえ、一人のプロなのだ。皆と一緒に作品を作り上げることが楽しい。演じることに夢中になった。

映画は世界中で大ヒットした。カンヌ国際映画祭や米アカデミー賞などで数々の賞を獲得し、自らも英国アカデミー賞で助演男優賞に選ばれて時の人に。映画出演の依頼が殺到し、日本や米国など国外のイベントでも引っ張りだことなった。一見どこにでもいそうなサッカー好きの少年は、小さな町を初めて出て、世界中を飛び回った。

「イメージ守る」不安

その陰で、目の違和感は強まっていた。夕方になって周囲が暗くなると、サッカーボールが消えてしまう。眼鏡をかけても映画の台本を読むことができず、父親に読み上げてもらってセリフを覚えた。

原因が判明したのは、１１歳の時。検査の末、ついに医師から「網膜色素変性症」と病名を告げられた。

「どういう意味でしょうか」と困惑する両親に、医師は「時がたつにつれ視力を失います」と率直に答えた。長い沈黙が続く。遺伝性の疾患だが両親に病気はなく、２人が持つ特定の遺伝子の組み合わせが原因だという。３人兄弟のうち、３歳上の兄カルメーロさん（４９）も同じ病気だった。

両親は自責の念に駆られて泣いた。しかし、自分は「まだ見えるし、そのうちきっと治療方法が見つかる」と、何とか不安を押し殺そうとした。映画の仕事は続けたい。だから両親は息子のためにと、病気を世間に隠し通した。

この時から、人生の栄光だった「ニュー・シネマ・パラダイス」は、自身を苦しめる存在となっていった。「みんな、映画のトトを自分に求めている。常に元気で無邪気な少年を演じなければ」。目の不安や恐怖を抱えながら、イメージを守ろうと周囲に笑顔を振りまいた。輝かしい成功と誰にも言えない秘密の病。自分が押し潰されてしまいそうに感じていた。

ローマに引っ越して演技を本格的に学ぶ計画も諦めた。映画のトトは故郷を出て映画界で成功を収める。だが現実は失明したアルフレードに近づいていく。映画は自分の「不吉な行く末」を暗示するものとして忌み嫌うようになった。

視力はどんどん悪くなり、両目の視線のずれも生じてきた。周囲に気づかれないよう撮影を乗り切ってきたが、それも２２歳の時に限界に達する。出演した映画の乱闘シーン。相手の動きが見えずに拳を食らってしまい、自分も相手を殴ってしまうのではと不安に駆られて演技に身が入らなかった。「目に問題でもあるのか」と聞かれ、とっさに「乱視か何かです」とうそをついた。そして決めた。病気を知られ、トトの栄光を失う前に映画界を去ろう、と。

周囲に何も告げず、実家に引きこもった。父親が開業したスーパーマーケットの仕事を手伝ったが、専ら裏方で、店先に出ることはなかった。

３兄弟の末っ子で、網膜色素変性症を唯一患っていない弟のジャンピエロさん（３９）は、活発な兄がすっかり変わってしまったと感じた。「カルメーロは気持ちの整理をつけて前向きになるのが早かった。でも、幼くして名声を手にしたサルバトーレは、自分の中に閉じこもってしまった」。家族は、いつか困難を乗り越えてくれると信じ、その日を静かに待った。

「最後の機会」専門家へＳＯＳ

引きこもり生活は、気づけば１３年がたっていた。視力はますます悪化し、明暗と光の方向が感じられるだけ。悲しみと絶望。ストレスで心のバランスを崩し、やがて体にも異変が出た。３５歳のある日、自宅で急に体が震えて呼吸ができなくなった。パニック発作を起こしたのだ。

搬送先の病院で鎮静剤を処方されると、「このまま薬を飲み続けるなんて、人生終わりだ」と恐怖がこみ上げてきた。このどん底から何とかはい上がりたい。はい上がるには今が最後のチャンスかもしれない……。

「私には助けが必要です」。数日後、心理療法士アンナマリア・プリンツィバッリさん（４８）に連絡を取ってこう伝え、面会に臨んだ。ためらいながらも、今まで誰にも明かすことのなかった胸の内を少しずつ語り始めた。

引っ込み思案な性格だったのに、突然スポットライトを浴びて戸惑ったこと。病気を宣告されて自尊心が低下していくのに反比例して、「トトにふさわしい存在」であり続けなくてはいけないという重圧が増したこと。目が見えなくなっていく自分を、あの無邪気なトトは好きではいてくれないだろうと感じ、トトという存在を恐れるようにすらなっていたこと――。

話しながら、「崩壊しかけていたダムから水を解き放ったような感覚」があった。こんなに苦しいのは、視力のせいでも世間のせいでもなく、トトの成功に縛られた自分自身が理由なのだと気づいた。

１年半に及ぶ心理療法を通じ、病気の自分をようやく受け入れられるようになった。「輝かしいトトも、目の見えなくなった自分も、両方が一つの『本当の自分』で、愛すべき存在なのだ」。長い苦痛からの解放は、８歳の時から背負ってきた「トト」という重荷を下ろすことでもあった。

自叙伝で病公表…出演依頼相次ぐ

生きる力が戻ってきた。自分の経験を基に「誰かに生きる希望を与えられたら」とも考えられるようになった。でも、まだ大勢の人の前に出て語れるほどの勇気はない。「本なら書けるかもしれない」。自叙伝で病気を公表するアイデアが浮かんだ。

作家のジョルジオ・デ・マルティーノさん（６０）を人づてに紹介してもらい、２０２０年、コロナ禍のさなかに２人で執筆に着手した。電話越しでカシオさんが２〜３時間語り、デ・マルティーノさんが録音して原稿を書くスタイルだ。

デ・マルティーノさんが胸を打たれた言葉がある。

「待ったんだ。眠りにつく瞬間を待った。夢ではまだ見えるから」

美しく詩的に語られた絶望の淵の心境。「豊かな内面の世界と感受性がある。これが、８歳にしてトルナトーレ監督を圧倒したものなのだ」

多難の人生を語り尽くす作業は、癒やしとなり、解放となり、決意にもなった。２２年に発売した本のタイトルは「栄光と試練 私のニュー・シネマ・パラダイス２・０」（日本では未刊行）。病気はマイナスではない。人生の伴侶であり、自分を強くする付加価値であり、進化なのだという意味を込めた。「失明は終身刑なんかではない。演技さえもできるということを自分自身で示していきたい」。俳優として復帰する心の準備が整った。

「見えていた時より自分を愛せる」

本の反響は大きく、すぐに映画出演の依頼が舞い込んだ。

最初の依頼は１０分間の短編映画。短いセリフしかない学校の用務員役だったが、二つ返事で引き受けた。現場に戻れると思うだけでうれしい。体にアドレナリンがわいてくるような、喜びに満ちた感覚。４４歳にして、またスイッチが入った。

この作品で監督を務めたミケーレ・リ・ボルシさん（５３）は「復帰を後押ししたい」と出演をオファーした。長いブランクがあるはずなのに、セリフや動作を言葉で一度伝えるだけで完璧に表現する姿に、「現場に特別なエネルギーを吹き込んでくれた」と驚嘆した。

その後も依頼は相次ぎ、出演作はこれまでに５本。来春には、主演を務める長編映画の撮影も控える。今はシチリア島を出て、北部ボローニャに拠点を移した。目は光の明暗を感じるだけだが、白杖（はくじょう）やＡＩ搭載家電が一人暮らしを支える。演技のクラスにも毎週通い、仲間に囲まれて映画や演技について語り合う。幸せな時間だ。

かつて嫌悪感すら抱いた「ニュー・シネマ・パラダイス」。映画の中で盲目となったアルフレードはトトにこう語りかける。「視力は失ったが、前より見えるようになった」。今、このセリフの意味を身をもってかみしめている。「目が見えていた時よりも本当の自分を見つめ、愛し、誇りに思うことができる。もう何も怖いものはない」

