UVケアは、未然ケア発想へ。「雪肌精 BLUE」より日中用美容液が新登場
コーセーは2026年2月16日、“人と地球の調和”を目指し、肌や心のすこやかさを叶えるホリスティックビューティシリーズ「雪肌精 BLUE」より、「雪肌精 BLUE デューイー フレッシュ デイ セラム」（1品目1品種／ノープリントプライス）を全国の化粧品専門店・Maison KOSÉ（店舗とEC サイト）・その他公式ECサイトなどで発売します。
■水艶UVセラムで朝の肌ダメージ※ に立ち向かう力を。
「雪肌精 BLUE デューイー フレッシュ デイ セラム」
※乾燥など
Point 1.みずみずしさあふれる東洋発想の日中用美容液
紫外線から肌を守るだけでなく、環境ダメージによる日中のくすみ※ や肌あれ、ハリ・ツヤ不足などの肌バテに着目。SPF40／PA+++のUVカット効果で紫外線から肌をしっかりと守ります。スポイトから滴る美容液ならではの心地よいテクスチャーで、みずみずしく肌に溶け込むようになじみます。
※乾燥による
Point 2. 「雪肌精 BLUE」ならではの和漢植物のめぐみを配合
カワラヨモギエキス、ハトムギエキス、アセンヤクエキスなどといった、和漢植物由来の美容成分を贅沢に配合。東洋発想ならではの未然ケアで、環境ダメージから肌を守ります。日中もうるおいを抱え込んだような、ハリのあるしなやかな肌印象へと導きます。
Point 3. コーセー独自処方であるステイブル ハイドレーション テクノロジーを採用
肌のうるおいの源である「水」に着目した、コーセー独自処方のステイブル ハイドレーション テクノロジーをUVケアアイテムに初採用。過酷な環境でも絶え間なく肌をうるおわせ、日中の乾燥から肌を守ります。朝のお手入れの最後に使用することで、みずみずしいツヤをまとった“水艶肌”に仕上げる水艶UVセラムです。
〈配合成分〉
コウライニンジン（高麗人参）エキス／クマザサ（隈笹）エキス／センプクカ（旋覆花）エキス／国産ハトムギ（薏苡仁）発酵エキス／カワラヨモギ（茵陳蒿）エキス／ハトムギ（薏苡仁）エキス／アセンヤクエキス／グリセリン （保湿）
コウライニンジン（高麗人参）エキスはオタネニンジン根エキス、ハトムギ（薏苡仁）発酵エキスはサッカロミセス／ハトムギ種子発酵液・グリセリン（くすみ※ ケア）です。
※乾燥による
■商品概要
2026年2月16日発売
「雪肌精 BLUE デューイー フレッシュ デイ セラム」
SPF40／PA+＋＋
容量：30mL
ノープリントプライス
（エボル）