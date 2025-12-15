UVケアは、未然ケア発想へ。「雪肌精 BLUE」より日中用美容液が新登場

コーセーは2026年2月16日、“人と地球の調和”を目指し、肌や心のすこやかさを叶えるホリスティックビューティシリーズ「雪肌精 BLUE」より、「雪肌精 BLUE デューイー フレッシュ デイ セラム」（1品目1品種／ノープリントプライス）を全国の化粧品専門店・Maison KOSÉ（店舗とEC サイト）・その他公式ECサイトなどで発売します。

■水艶UVセラムで朝の肌ダメージ※ に立ち向かう力を。

「雪肌精 BLUE デューイー フレッシュ デイ セラム」

※乾燥など

Point 1.みずみずしさあふれる東洋発想の日中用美容液

紫外線から肌を守るだけでなく、環境ダメージによる日中のくすみ※ や肌あれ、ハリ・ツヤ不足などの肌バテに着目。SPF40／PA+++のUVカット効果で紫外線から肌をしっかりと守ります。スポイトから滴る美容液ならではの心地よいテクスチャーで、みずみずしく肌に溶け込むようになじみます。

※乾燥による

Point 2. 「雪肌精 BLUE」ならではの和漢植物のめぐみを配合

カワラヨモギエキス、ハトムギエキス、アセンヤクエキスなどといった、和漢植物由来の美容成分を贅沢に配合。東洋発想ならではの未然ケアで、環境ダメージから肌を守ります。日中もうるおいを抱え込んだような、ハリのあるしなやかな肌印象へと導きます。

Point 3. コーセー独自処方であるステイブル ハイドレーション テクノロジーを採用

肌のうるおいの源である「水」に着目した、コーセー独自処方のステイブル ハイドレーション テクノロジーをUVケアアイテムに初採用。過酷な環境でも絶え間なく肌をうるおわせ、日中の乾燥から肌を守ります。朝のお手入れの最後に使用することで、みずみずしいツヤをまとった“水艶肌”に仕上げる水艶UVセラムです。

〈配合成分〉

コウライニンジン（高麗人参）エキス／クマザサ（隈笹）エキス／センプクカ（旋覆花）エキス／国産ハトムギ（薏苡仁）発酵エキス／カワラヨモギ（茵陳蒿）エキス／ハトムギ（薏苡仁）エキス／アセンヤクエキス／グリセリン （保湿）

コウライニンジン（高麗人参）エキスはオタネニンジン根エキス、ハトムギ（薏苡仁）発酵エキスはサッカロミセス／ハトムギ種子発酵液・グリセリン（くすみ※ ケア）です。

※乾燥による

■商品概要

2026年2月16日発売

「雪肌精 BLUE デューイー フレッシュ デイ セラム」

SPF40／PA+＋＋

容量：30mL

ノープリントプライス

（エボル）