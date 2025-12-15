福山雅治出演、長崎スタジアムシティ新CM公開！CMソングは福山書き下ろし新曲「Great Freedom」

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

福山雅治が＋NEWな長崎旅行をナビゲートする、長崎スタジアムシティ新CM『NAGASAKI+NEW』12月15日から放送開始となる。

■「『Great Freedom』は“大いなる自由”をテーマにした楽曲です」（福山雅治）

本CMには、クリエイティブプロデューサーを務める福山雅治が出演。楽曲は福山の新曲であり、2024年10月13日に開催された長崎スタジアムシティこけら落とし 福山雅治フリーライブ『Great Freedom』にて初披露された、「大いなる自由」をテーマに書き下ろされた新曲「Great Freedom」がCMテーマソングとして使用されている。

また、放送に合わせ、メイキング＆インタビュー動画も公式アプリや公式YouTubeにて公開された。メイキングでは、クリエイティブプロデューサーとして真剣にCMに向き合う姿など、CM撮影の裏側を公開している。

■CM見どころ1：新曲「Great Freedom」

本CMのテーマソングに起用されている楽曲「Great Freedom」は、こけら落としライブの開催に向けて福山が書き下ろした新曲。長崎スタジアムシティこけら落としライブ以来“初”のメディアでのお披露目となる。

開業前夜の2024年10月13日に開催された長崎スタジアムシティ こけら落としライブ。一夜限りのライブには、会場、ライブビューイング、そして生中継を含めて31万人以上が参加し、全国的な話題となった。

公演中のMCで福山は「『Great Freedom』は“大いなる自由”をテーマにした楽曲です。“精神の自由”が広がっていくきっかけになれば、という想いを込めて制作させていただきました」と語った。

■CM見どころ2：長崎出身の福山雅治が提案する、＋NEWな長崎の街

長崎には、歴史を感じる街並み、港や山々をはじめとする美しい景色、ちゃんぽんや角煮まん等のご当地グルメなど、さまざまな魅力がある。今回のCMでは、従来の長崎の魅力に加えて、長崎スタジアムシティが加わったことで、＋NEWな長崎の観光を提案する内容となっている。

プロサッカークラブ V・ファーレン長崎やプロバスケットボールクラブ 長崎ヴェルカの試合観戦、長崎スタジアムシティならではアクティビティやホテル宿泊など、＋NEWな“感動”や“興奮”の特別体験を味わう旅を、福山雅治がナビゲートする。

■福山雅治 インタビュー

