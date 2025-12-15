15日10時現在の日経平均株価は前週末比653.12円（-1.28％）安の5万183.43円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は1000、値下がりは529、変わらずは74と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回っている。



日経平均マイナス寄与度は312.86円の押し下げでアドテスト <6857>がトップ。以下、ＳＢＧ <9984>が221.61円、ＴＤＫ <6762>が41.87円、ファナック <6954>が25.24円、フジクラ <5803>が23.23円と続いている。



プラス寄与度トップはファストリ <9983>で、日経平均を17.65円押し上げている。次いでリクルート <6098>が13.54円、イオン <8267>が12.23円、アステラス <4503>が10.95円、第一三共 <4568>が10.13円と続く。



業種別では33業種中17業種が値上がり。1位は医薬品で、以下、陸運、小売、サービスと続く。値下がり上位には鉄鋼、非鉄金属、電気機器が並んでいる。



※10時0分11秒時点



