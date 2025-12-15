元筋肉アイドル・才木玲佳、妊娠を報告 安定期「身体の変化や胎動を愛おしく感じながら」
タレントの才木玲佳（33）が15日、自身のXを更新し、妊娠を報告した。
【写真】大きいお腹に手を当て…妊娠を報告した才木玲佳
才木は「この度、新しい命を授かりました。現在は安定期に入り、身体の変化や胎動を愛おしく感じながら穏やかに過ごしています」と伝え「お仕事は可能な範囲で続けさせて頂きます。関係者の皆様のご理解ご協力に心より感謝申し上げます。無事に会える日を楽しみに、毎日を大切に過ごしたいと思います」と結んだ。
才木は1992年5月19日生まれ、埼玉県出身。慶應義塾大学文学部卒業、漢字検定準1級、世界遺産検定2級という頭脳を持つと同時に、プロレスラーとしての活動歴も誇る、元「筋肉アイドル」。2020年、ボディコンテスト「MUSCLE GATE 2020東京」のウーマンズフィジーク、オーバーオールの両部門で優勝。「ゴールドジムジャパンカップ」への出場権を獲得し、同大会で準優勝に輝いた。プライベートでは2024年11月2日に結婚を報告した。
