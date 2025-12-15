¡Ú½»Ç·¹¾¥Ü¡¼¥È¡¦£Ó£Ç¥°¥é¥ó¥×¥ê¡ÛÊ¡Î±¸÷ÈÁ¡¡¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Ê¤¬¤éÄº¾å·èÀï¤Î¸«¤É¤³¤í¤ò¾Ò²ð¡ª
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹½»Ç·¹¾¤Î£Ó£Ç¡ÖÂè£´£°²ó¥°¥é¥ó¥×¥ê¡×¤¬£±£¶Æü¤Ë³«Ëë¤¹¤ë¡££²£°£²£µÇ¯¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹³¦¤ÎÄºÅÀ¤ÎºÂ¤ò·ü¤±¤ÆÁª¤Ð¤ì£±£¸¿Í¤Î¥È¥Ã¥×¥ì¡¼¥µ¡¼¤¬»ÕÁö¤Î½»Ç·¹¾¿åÌÌ¤Ç·ã¥¢¥Ä¤ÊÀï¤¤¤ò·«¤ê¹¤²¤ë¡£¡Ö£Ó£ÇÂè£´£°²ó¥°¥é¥ó¥×¥ê±þ±ç¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¡×¤È¤·¤Æ¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ÎÆ°¸þ¤ò¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¿Ê¡Î±¸÷ÈÁ¤Ï¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Ê¤¬¤éÄº¾å·èÀï¤Î¸«¤É¤³¤í¡¢½Ð¾ìÁª¼ê¤Î²£´é¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
¡Ú½®¤ÏÈÁ¤Þ¤«¤»ÈÁ¤ÏÉ÷¤Þ¤«¤»¡Û¤ß¤Ê¤µ¤ó¡¢¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï¡£Ê¡Î±¸÷ÈÁ¤Ç¤¹¡£º£Ç¯¤â¥°¥é¥ó¥×¥ê¤Î³«Ëë¤¬Ç÷¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡»ä¤Î¿ä¤·¥ì¡¼¥µ¡¼¤ÎÆÇÅçÀ¿Áª¼ê¤¬Í¥¾¡¤·¤¿´¶Æ°¤Î¥°¥é¥ó¥×¥ê¤«¤é¤â¤¦£±Ç¯¤¿¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£Áá¤¤¤Ç¤¹¤Í¡Á¡£ÆÇÅçÁª¼ê¤ÎÎ¾ÏÓ¤òÎÏ¶¯¤¯ÆÍ¤¾å¤²¤¿¥¬¥Ã¥Ä¥Ý¡¼¥º¡Ä¥«¥Ã¥³ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ê¤¡¡Á¡£
¡¡¤¢¤Î²¿¤È¤â¤¤¤¨¤Ê¤¤¶ÛÇ÷´¶¡¢¥Ô¥ê¥Ã¤È¤·¤¿¶õµ¤¡Ä¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥°¥é¥ó¥×¥ê¤Ã¤ÆÆÈÆÃ¤ÎÊ·°Ïµ¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£º£Ç¯£±Ç¯´Ö¡¢³èÌö¤·¤¿£±£¸¿Í¤ÎÁª¼ê¤¬¡¢¤¿¤Ã¤¿°ì¤Ä¤ÎÄºÅÀ¡á¾Þ¶â²¦¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ëÁ´¤Æ¤ò¤Ö¤Ä¤±¹ç¤¦¡£¤³¤ÎÄ¥¤ê¤Ä¤á¤¿¶õµ¤¤ò¤Ç¤¤ë¤À¤±Â¿¤¯¤Î¿Í¤Ë´¶¤¸¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¡¡º£Ç¯¤Ï¡Ö£Ó£ÇÂè£´£°²ó¥°¥é¥ó¥×¥ê±þ±ç¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¥È¥Ã¥×¥ì¡¼¥µ¡¼¤È¤Î¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¤Ë½Ð±é¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤Ç¤ÏÁª¼ê¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤¬¥°¥é¥ó¥×¥ê¡¢¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¤ËÂÐ¤¹¤ëÇ®¤¤»×¤¤¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÊöÎµÂÀÁª¼ê¤Ï¡Ö½»Ç·¹¾¤Î¥°¥é¥ó¥×¥ê¤Ë¤Ï¥È¥é¥¦¥Þ¤â¤¢¤ë¤±¤É¡¢¤½¤ì¤Ï¤â¤¦£±²ó¡¢½»Ç·¹¾¤Î¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ÎÍ¥¾¡Àï£±¹æÄú¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤·¤Ã¤«¤êÆ¨¤²ÀÚ¤ë¤³¤È¤Ç¤·¤«Ê§¿¡¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤Î¤Þ¤ÞÁª¼ê¤ò¼¤á¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¤¢¤Î¼Ú¤ê¤òÊÖ¤µ¤Ê¤¤¤È¼¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¶¯¤¤¸ýÄ´¤ÇÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡³ý¸¶ÍªµªÁª¼ê¤È¶ÍÀ¸½çÊ¿Áª¼ê¤âÀ³Ê¤ÏÂÐ¾ÈÅª¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¹¤´¤¯Ãç¤¬ÎÉ¤¯¤Æ¤ª¸ß¤¤¤òÇ§¤á¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¹¤Æ¤¤Ê´Ø·¸À¤Ç¤·¤¿¤Í¡£³ý¸¶Áª¼ê¤¬¡Ö½çÊ¿¤Ï¾ï¤Ë¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤¹¤´¤¯ÊÙ¶¯¤Ë¤Ê¤ë¤·¡¢¤½¤ì¤ò¤ä¤Ã¤Ä¤±¤Æ²ù¤·¤¬¤ë´é¤ò¸«¤¿¤¤¡£½çÊ¿¤È¥°¥é¥ó¥×¥ê¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤Î£³¼þ£²¥³¡¼¥Ê¡¼¤Þ¤Ç¶¥¤ê¹ç¤¦Îò»Ë¤Ë»Ä¤ë¤è¤¦¤Ê¥ì¡¼¥¹¤ò¤·¤¿¤¤¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤â½çÊ¿¤ÈºÇ¸å¤Ï°ì½ï¤Ë¤Î¤ê¤¢¤¤¡×¤È¸À¤¨¤Ð¡¢¶ÍÀ¸Áª¼ê¤â¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¤¦¤Þ¤¤¤Î¤Ç¥ì¡¼¥¹¤ò¤·¤Æ¤¤¤ÆÉáÄÌ¤Ë³Ú¤·¤¤¤·¡¢¾¡¤Æ¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¡£°ìÈÖ¡¢¶¥¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤Áê¼ê¤À¤±¤É¡¢¤ªµÒ¤µ¤ó¤Ë°ìÈÖ¡¢ÌÌÇò¤¤¥ì¡¼¥¹¤ò¸«¤»¤é¤ì¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡×¤ÈÅú¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î£²¿Í¤Îà¾¡Ééá¤Ï¸«Æ¨¤»¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡ÇÏ¾ìµ®ÌéÁª¼ê¤Ï¤Á¤ç¤¦¤ÉÃÏ¸µ¤Î¤Ó¤ï¤³£ÇII¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¹Ã»Ò±à¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿¸å¤Ç¡ÖÄ´»Ò¤¬°¤¯¤Æº£Ç¯¤Ï¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ò¤¢¤¤é¤á¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¤±¤ÉÉü³è¤Ç¤¤¿¤È»×¤¦¡×¤ÈÉü³èÀë¸À¡£¾Þ¶â¥é¥ó¥¯£¶°Ì¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¥È¥é¥¤¥¢¥ë£²£î£äÈ¯¿Ê¤ò·è¤á¤ë¤¢¤¿¤ê¤µ¤¹¤¬¤Ç¤¹¤Í¡£¾åÛêÄª¿óÁª¼ê¤â¤¹¤´¤¯¤¤¤¤¿Í¤Ç¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼Ä¾¸å¤Î£Ó£Ç¤Î¥á¥â¥ê¥¢¥ë¤Ç»ä¤¬¶»¤Ë¡Ö£´£·£±£¹¡¡¤Î¤Ö¡×¤Ã¤Æ½ñ¤¤¤¿£Ô¥·¥ã¥Ä¤òÃå¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÃÓÅÄ¹ÀÆóÁª¼ê¤Ï´ÓÏ½¥¿¥Ã¥×¥ê¤ÇÂç¿Í¤ÎÍ¾Íµ¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¤·¡¢°ëÉôÀ¿Áª¼ê¤Ï¤½¤ÎÃÓÅÄÁª¼ê¤Ë¡ÖÁá¤¯¸åÇÚ¤Ë¥¤¥¹¤ò¶õ¤±¤í¤È¤¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¥º¥Ð¥ê¡£¤³¤Î¤ªÆó¿Í¤Î´Ø·¸À¤â¤¤¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥«¥Ã¥×Ä¾Á°¤Î¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¤Ç¤Ïº´Æ£Î´ÂÀÏºÁª¼ê¤È¿û¾ÏºÈÁª¼ê¤¬½Ð±é¡£º´Æ£Áª¼ê¤Ï¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥«¥Ã¥×¤Ï£ÆµÙ¤ß¡£¤³¤Î»þ¤Ï¾Þ¶â¥é¥ó¥¯£±°Ì¤Ç¤·¤¿¤±¤É¡¢³ý¸¶Áª¼ê¡¢ÃÓÅÄ¹ÀÆóÁª¼ê¤¬Ç÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¾õÂÖ¡£°ìÊý¡¢¿ûÁª¼ê¤Ï¾Þ¶â¥é¥ó¥¯£±£¹°Ì¤Î¾¡Éé¶î¤±¡£¤ªÆó¿Í¤È¤âÈùÌ¯¤Ê¶»¤ÎÆâ¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¤Ç¤ª²ñ¤¤¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Ëö±ÊÏÂÌéÁª¼ê¤Ï¥À¡¼¥Ó¡¼¤Ç£Ó£Ç½é£Ö¡¢¤½¤·¤ÆÄ¾Á°¤Î¤È¤³¤Ê¤á£Ç£É¡¦£·£²¼þÇ¯µÇ°¤âÍ¥¾¡¤ÈÀª¤¤¤¬¤¹¤´¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¿·ÅÄÍº»ËÁª¼ê¤âº£Ç¯£±£°£Ö¤ÈÀä¹¥Ä´¡£À¾»³µ®¹ÀÁª¼ê¤â¥À¡¼¥Ó¡¼Á°¤ÎÂÐÃÌ´ë²è¤Ç¥°¥é¥ó¥×¥ê¤Ø¤Î»×¤¤¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡º£Ç¯¤Ï¤É¤ó¤Ê¥É¥é¥Þ¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤¤¤í¤ó¤Ê»×¤¤¤òÊ¹¤¤¤¿¤«¤é¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤ÈËÜÅö¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¡Ä¡¢¤Ç¤â½®·ô¤ÏÊÌ¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤ì¤È¤³¤ì¤È¤ÏÏÃ¤ÏÊÌ¡£¤¤Ã¤Á¤êÍ½ÁÛ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡ª