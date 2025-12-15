10キロ痩せた夫、なぜか帰りが遅くなった！「なんか怪しい」夫の私服から『決定的な証拠』が！

筆者の知人A子から「夫が痩せたことでまさかの行動をとった」と聞きました。健康診断をきっかけに始まった夫のダイエットは大成功。しかし、その後の言動に違和感が続出。夫婦の空気が少しずつ変わっていったといいます。一体何があったのか、A子に詳しく聞きました。

健康診断で焦りを覚えた夫

私の夫は、昔からお酒を飲むのも食べることも大好き。若いころから「オレは健康だから」と豪語し、病気とは無縁の生活をしてきました。

家でも外でもよく飲み、よく食べる。私が「ちょっと、飲み過ぎじゃない？ 体に毒よ」とやんわり声をかけても、どこ吹く風。

ところが、ある年の健康診断。検査結果の「要検査」の文字を目にし、夫の顔色が一変しました。

「……ヤバいな」

ついに夫の「健康神話」が崩れた瞬間。私も不安を覚えつつ「これを機に！」と夫婦で生活改善に取り組むことを決意しました。

二人三脚？ 夫婦の努力の日々

夫は、毎日筋トレや有酸素運動を開始。食事は私が管理する流れになりました。

「食べることが大好きな夫を満足させつつ、ヘルシーに」この難題に、私も日々奮闘。

夫も、あれだけ好きだった外食をピタリと控え、黙々と努力を続けました。その結果は、見事なもの。

数カ月で10キロ以上の減量に成功し、検査の通知も大幅に改善しました。筋肉がつき、引き締まっていく姿に、私も「やったね！」と素直に喜んでいたのです。このときまでは。

あれ？ 何か違う。夫に芽生えた「違和感」

体が引き締まると、夫はそれまで無頓着だったファッションに目覚め始めました。

それと同時に、家ではやたらとスマホを触る時間が増加。あれだけ控えていた飲み会にも、「付き合いで」と頻繁に参加するようになり、帰りも遅くなる日が続きます。

「……何か、怪しい」

私の胸のざわつきは、確信に変わりつつありました。

そんなある日、洗濯かごにあった夫のズボンのポケットから、見慣れない高級レストランのレシートを発見したのです。私は平静を装い、夫にそれを突きつけました。

夫の告白と、私が伝えた「釘」

夫は「すみません。女性の同僚に誘われて2人で行きました」と意外なほどあっさり認めました。

LINEのトーク歴には、明らかに浮かれたやり取りの形跡が。夫いわく、「初めて女性から好意を向けられて嬉しくなってしまった」とのこと。

「根が真面目な人だし、痩せてモテ期（？）が来て舞い上がったのね……」

私は深いため息と共に、今回は見逃すことにしました。

健康を取り戻したのは喜ばしいけれど「浮気できるほど元気になっちゃって、どうするのよ」と私は苦笑い。怒りと呆れが入り混じる出来事でした。

【体験者：40代・女性主婦、回答時期：2025年9月】

※本記事は、執筆ライターが取材した実話です。ライターがヒアリングした内容となっており、取材対象者の個人が特定されないよう固有名詞などに変更を加えながら構成しています。

FTNコラムニスト：Yumeko.N

元大学職員のコラムニスト。専業主婦として家事と子育てに奮闘。その傍ら、ママ友や同僚からの聞き取り・紹介を中心にインタビューを行う。特に子育てに関する記事、教育機関での経験を通じた子供の成長に関わる親子・家庭環境のテーマを得意とし、同ジャンルのフィールドワークを通じて記事を執筆。