リリースで発表

J1のサンフレッチェ広島は12月15日、ドイツ1部RBライプツィヒの下部組織の責任者を務めるバルトシュ・ガウル氏が新監督に就任すると発表した。

ガウル新監督はドイツとポーランドの国籍を持つ38歳。シャルケ（ドイツ）の下部組織で指導者としてキャリアをスタートさせ、同国ユースチームなどでキャリアを積み上げてきた。2018年からはマインツのセカンドチームであるマインツ05 IIで監督を務め、22年6月から23年3月までヴィッセル神戸にも在籍した元ドイツ代表ルーカス・ポドルスキが所属するグルニク・ザブジェ（ポーランド）の監督を歴任した。

直近では、ライブツィヒで2024年からユースフットボールダイレクター、2025年からはトップチームのアシスタントコーチを務めていた。広島の指揮官として、どのようなチームを作り上げるのか注目が集まる。

広島は22年から今季までチームを率いたミヒャエル・スキッベ監督が今季限りでの退任を発をしており、その後神戸新監督への就任も決まっていた。

ガウル新監督のコメントは以下のとおり。

「バルトシュ・ガウルです。サンフレッチェ広島という素晴らしいビッグクラブの一員になれることを嬉しく思います。クラブはすでに様々な成功を経験をしてきたと思いますが、その上でクラブ一丸となり、魅力的で、インテンシブで、クオリティの高いサッカーをしながら、結果と若い選手の育成を追い求めていくのが私のビジョンです。また、サンフレッチェ広島にはとてもポジティブで、素晴らしいエネルギーを持ったファン・サポーターの皆さんがいると聞いているので、皆さんにお会いできる日を楽しみにしています」（FOOTBALL ZONE編集部）