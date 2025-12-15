グラビアアイドルの新田妃奈（26）が14日、自身のインスタグラムを更新。グラビアショットを投稿した。

新田は「おはひな 週刊SPA!ゲット報告ありがとう」とコメントし、黒いワンピースの水着姿を公開。

新田は、水着の真ん中に付いているファスナーを胸の下までさげ、はちきれんばかりのHカップをアピールしている。

また、別の投稿では「今日はRIZINガールの撮影行ってきたよ」と来年度の活動が決定した格闘技イベントRIZINを盛り上げる「RIZINガール」の撮影オフショットをアップ。ベージュのひもビキニ水着ショットを披露した。

この投稿にフォロワーからは「もっとファスナー下ろしてほしいなぁ」「相変わらずセクシーで可愛い」「綺麗でセクシー」とコメントが寄せられている。

新田は東京都出身。白百合女大在学中に出場した大学生ミスコンテスト「MISS CIRCLE CONTEST 2021」で準グランプリに輝いた。今年4月にグラビアデビュー。7月の1stDVD「ひな祭り」に続き、11月にも2ndDVD「えちえちプリンセス」を発売。身長160センチで、バストは93センチのHカップ。「令和1エロい完売クイーン」と称されたこともある。11月17日に行われた格闘技イベントの「RIZINガール2026」最終オーディションで選出され、来年の活動が決まった。特技は暗算。血液型A。