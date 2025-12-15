俳優の黒沢年雄（81）が14日までにブログを更新。茂木敏充外相へ苦言を呈した。

黒沢は「外務大臣は総裁選で負けたのが原因なのか、外交問題で頑張っているのでしょうか?」と疑問を投げかけ「今回の高市発言で外交でケアーするのが貴方の役目だと思いますが…国会議事堂内では、欠伸やお眠りしているように見受けられますが、お疲れでしょうか…それに比べ小泉防衛大臣など、若手は頑張っていますねよ（原文ママ）」苦言を呈した。

また「世界はアメリカ、中国、ロシア問題で混沌としておやすみしている場合ではありませんよ。噂によると貴方は優秀な方だと伺っています…外務大臣として高市総理を支えて上げてください…お疲れでしたら、他の議員にバトンを渡したら如何でしょうか?」と気遣う様子を見せるも「国民は冷静に観ていますよ!」と指摘した。

この投稿にファンからは「黒沢さんのおっしゃるとおり、国民は各大臣の取り組みや情熱を冷静に観ていると私も思います」「今の時期外交はとても重要ですね。頑張っていただきたいです」「最初は頑張ってましたけどね。トランプ訪日で全精力を使い果たしてしまったのか」とさまざまな意見が寄せられている。