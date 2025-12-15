俳優鈴木福（21）の妹でタレントの鈴木夢（19）が14日までにインスタグラムを更新。幼少期の写真を投稿した。

夢は「久しぶりに幼少期の写真をちょっぴり公開します」と前置きし「1枚目は十七絃を弾いてるのか、?遊んでいるところですね笑 生まれた時からこうして、周りに和楽器が沢山あって、すぐ音楽に触れられる環境にいられたこと、今とても感謝しています。大学で音楽を勉強していますが、この環境がなかったら、また別の道を考えていたかもしれないです」と説明した。

続けて「2、3枚目はちょんまげですね笑 4枚目はまた少し時が戻っていますが、、お兄ちゃん可愛いから載せます」とコメントし、幼少期の兄妹ショットをアップした。

この投稿にフォロワーからは「2人ともめっちゃ可愛すぎる」「こうやって見るとお兄ちゃんに似てる?」「福くんと夢ちゃん本当にそっくり!!」「全然変わってないね、、かわいすぎるでしょ」とコメントが寄せられている。

鈴木4きょうだいは、福（長男）夢（長妹）楽（たの＝10、弟）誉（ほま＝7、次妹）で構成される。