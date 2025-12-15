「ミス・アース・ジャパン2017」「グラビアオブザイヤー2024」受賞のモデル斎藤恭代（29）が14日までに、自身のインスタグラムやストーリーズを更新。カレンダーの表紙カットを投稿した。

「2026年 斎藤恭代 卓上カレンダー初めての発売です！！」とし、「表紙は愛猫のエトくんと」とつづって、胸元を大胆に露出した真っ赤なドレス姿で愛猫を抱きかかえたカットを公開した。

「皆さまの日常にそっと寄り添えるよう、何気ない毎日が少し温かくなるそんな想いを込めて作りました 今年は壁掛けカレンダーと卓上カレンダー、両方をお届けできる特別な年 どちらもまったく違う魅力があり、見ているだけで楽しく、心が動く一冊になっています」と思いを明かし、「カレンダーを手に入れるチャンスは、12月14日まで！！ それ以降は、もう申し込めません 今しか手に入らないのでご予約はお早めに！！ 2026年を一緒に過ごす特別なカレンダー、ぜひあなたの元へ迎えてください」とファンへ呼びかけた。

また、別の投稿では「斎藤恭代がグラカラに帰ってきた！！」と記し、白を基調とした花柄のビキニ水着ショットや、ワンピース姿を披露。「皆さまのたくさんの応援と再生のおかげで、前回の反響を受けて『グラカラDX』再登場が決定しました！！ 本当にありがとうございます ぜひDAMで、斎藤恭代を背景にいつもとは一味違うカラオケタイムを楽しんでみてください」と感謝の気持ちもコメントした。

さらに、デジタル写真集「国宝」の真っ赤なビキニ水着で自然の緑の中を歩くウオーキングショットも披露した。

ファンやフォロワーからも「綺麗で素敵なスタイル」「素晴らしいプロポーション」「股下の長さたるや」「脚長ッ〜」「やはり凄いボディー」「スタイル抜群」「美し過ぎます」「美の凝縮」「神の造形」「人間国宝」「世界遺産」「もはや芸術」「見とれちゃう」「気絶しそう」などのコメントが寄せられた。

斎藤は栃木県出身。中1から始めた器械体操では特待生として福岡県内の高校に進学も、高3時の大会での大ケガでその後の競技生活は断念した。同時期にご当地アイドル「いちご姫」のリーダーに選出。17年には「ミス・アース日本代表選考会」で優勝。23年10月にファースト写真集を発売。同12月には表紙を飾った雑誌を1000冊販売したことで24年1月に自身初のソロライブを実施。同12月のDVDメーカーが選出する「グラビア・オブ・ザ・イヤー2024」でグランプリ受賞。25年6月からホリプロ所属。身長173センチの「9頭身美ボディー」として注目されている。