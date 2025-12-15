元AKB48の小嶋陽菜（37）が14日までに、自身のインスタグラムを更新。AKB48の20周年コンサートのオフショットを公開した。

「ハート型ウイルスどうぞ」「『ハート型は何回あってもいいな！』（？！）という総団長からのお言葉で6日と7日どちらもユニット曲で披露しました 可愛い後輩長友ちゃん、久保ちゃんとえりい、平田ちゃんと（歴代にゃんにゃん仮面）なんと今回のための新衣装を用意していただけるとしのぶちゃんから聞いた時からずっと楽しみにしていました」と記し、2代目の千葉恵里（22）、3代目の平田侑希（23）とのスリーショットを披露。

衣装について、「1週間前のフィッティングで、こんなにピンクなことを知り！めーっちゃ可愛いけど、今の私に似合うのだろうか..？と少し不安に。社長として会議室に籠る毎日。ピンクのフリルを着る日がまたくるなんて思ってなかった！なんなら現役時よりピンク度増してない？でも衣装チームのみなさんもフィッティングから大盛り上がりでとっっても楽しみにしてくれていたので、『これは似合わせるしかない！』とがんばりました！ファンのみんなも喜んでくれそうハート…か、大事故かどっちかだなって 当日、なんとかやりきりました！今回はヘアメイクもたくさん褒めてもらえて ヘアメイクさん、いつも本当にありがとうございます…ハート」と感謝を記した。

「AKB48の衣装って、すごいよね。当日は早着替えでちゃんと見ることができなかったけど、この1着に何色ものピンクがレイヤードされていて、とても繊細で、本当に可愛い。世界一可愛い衣装をありがとうございますハート新衣装も全部可愛かったなぁ。年末もたのしみ！」と衣装の設計図も公開し、NHK紅白歌合戦へ期待を膨らませた。

フォロワーからは「今まで小嶋さんの衣装みてきたけど、一番ピンクでふりふり」「今回のフリルたっぷり衣装可愛すぎて見た瞬間声出た」「にゃんにゃん仮面3人でのパフォーマンスも最高だったし私は泣いたよ」「ハート型ウイルスかわいい女神すぎました」「学生の頃テレビで見てて、いつか生で見てみたかったので夢が叶いました」などのコメントが寄せられている。