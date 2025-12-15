俳優の吉沢悠（47）が15日までに自身のインスタグラムを更新。主演を務めて14日に最終回を迎えたTBS日曜劇場「ザ・ロイヤルファミリー」のオフショットを投稿した。

自身のインスタグラムで「TBS日曜劇場『ザ・ロイヤルファミリー』@royalfamily_tbs 最終回をご覧頂き、ありがとうございました」と題して投稿した。

「レーシングマネージャーの相磯正臣役を通じて、普段見ることの出来ない景色をたくさん見させて頂きました。美浦トレーニングセンターが撮影初日で、新潟競馬場、中山競馬場、東京競馬場へ行き、北海道は静内のセリ会場や社台ファームと見るもの全てが新鮮でした。そして馬たちに関わる皆さんの〈朗らかな表情〉が、私の胸に突き刺さっています。私自身、馬たちの純粋な存在に涙が出そうになる気持ちを初めて感じました。馬ってなんて愛おしいんだろう」と同作への熱い思いを吐露した。

そして「競馬界のレジェンドクリストフ・ルメールさん @cl_by_c.lemaire との撮影の日。

とても気さくで優しいルメールさんは、展之オーナーに近づいて話しかけるシーンで、毎回アドリブで会話を変えて撮影を楽しまれていました。こんな経験も2度と出来ないと思います」と同作で共演したクリストフ・ルメール騎手との2ショットを公開した。

最後に「撮影期間の私の気持ちは「ソーパーフェクト」でした。『ザ・ロイヤルファミリー』に熱い応援してくださって、本当にありがとうございました！」と感謝の言葉を並べた上で、「最後に「ロイヤルファミリー」と思い出の一枚」と作品内で実現しなかったロイヤルファミリーとの2ショットで投稿を締めた。

ネットでは「最高でした！」「とにかくどの回も胸熱が止みません（笑）」「続編があるといいなー！とやっぱり思ってしまいます」「とても感動しました」「イケメンすぎる」「感動たっぷりでした」などの声が上がった。