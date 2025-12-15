ÈÄÌîÍ§Èþ¡¢¡ÖÂçÂº·É¤Î2¿Í¡×Á°ÅÄÆØ»Ò¡õÂçÅçÍ¥»Ò¤Ø¤Î»×¤¤¤Ä¤Å¤ë¡Ö¤â¤Ã¤Èµ²±ÎÏ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤é¡×
¸µAKB48¤ÎÈÄÌîÍ§Èþ¡Ê34¡Ë¤¬14Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£Á°ÅÄÆØ»Ò¡Ê34¡Ë¡¢ÂçÅçÍ¥»Ò¡Ê37¡Ë¤Ø¤Î»×¤¤¤ò¤Ä¤Å¤ê¡¢7Æü¤ËÅìµþ¡¦ÆüËÜÉðÆ»´Û¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ÖAKB48 20th Year Live Tour 2025 in¡¡ÆüËÜÉðÆ»´Û¡Á¤¢¤Îº¢¡¢ÀÄ½Õ¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤ì¤«¤é¡¢ÀÄ½Õ¤Ç¤¹¡Á20¼þÇ¯µÇ°¥³¥ó¥µ¡¼¥È¡×¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
Á°ÅÄ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡ÖAKB48¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¤ä¤Ï¤ê¤¢¤Ã¤Á¤ã¤ó¤ÈÍ¥»Ò¡£2¿Í¤ò¸«¤ë¤È¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ê¤¬¤é¤Ë¡Ø¤ï¡¼AKB¤À¡¼¡Ù¤È¥¨¥â¤¹¤®¤ÆÎÞ½Ð¤ë¡£ÂçÂº·É¤Î2¿Í¤Ë¤Ä¤¤¤Æº£Æü¤Ï¸ì¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¤«¤Ê¡×¤È½ñ¤½Ð¤·¡¢¡Ö¤½¤ó¤Ê2¿Í¤Î²£¤ËÊÂ¤ó¤Ç¤ë¡¢µ®½Å¤Ê¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡Ê¤ï¡¼¤¤¡ËÆØ»Ò¤È¤Ï14ºÐ¤Îº¢¤«¤é1´üÀ¸¤È¤·¤Æ¶¦¤ËÊâ¤ó¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£AKB¤Î¡È´é¡É¤È¤·¤Æ¾ï¤Ë¥»¥ó¥¿¡¼¤ËÎ©¤Á¡¢¤É¤ó¤Ê»þ¤â°ìÈÖÃíÌÜ¤µ¤ì¤ëÂ¸ºß¡£¤½¤ÎÎ©¤Á°ÌÃÖ¤Ë¤Ï¡¢ÁÛÁü¤òÄ¶¤¨¤ë¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ä³ëÆ£¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Ï¤º¡£¤½¤ì¤Ç¤â¥Þ¥¤¥Ú¡¼¥¹¤Ç¡¢¤É¤³¤«ñ¨¡¹¤È¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤Ç¤â¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Ä¤È°µ´¬¤Î¥ª¡¼¥é¤òÊü¤Ä¡£¤½¤ó¤ÊÆØ»Ò¤Î¶¯¤µ¤È¤·¤Ê¤ä¤«¤µ¤¬¡¢»ä¤ÏÀÎ¤«¤éÂç¹¥¤¡×¤Èµ¤·¡¢ÉñÂæ°áÁõ¤Ç¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤ò·ÇºÜ¡£¡Ö¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤ÏÍ§Ã£¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤â¤Ï¤ä²ÈÂ²¤ß¤¿¤¤¤Ëµ¤¤ò»È¤ï¤º¤¤¤ì¤ëÃç¡£¡ØÍ§¤È¤Ï¤³¤ó¤Ê´¶¤¸¤Ç¤ª¸ß¤¤¥Þ¥¤¥Ú¡¼¥¹¤Ë°ìÀ¸ÃçÎÉ¤¤¤ó¤À¤í¤¦¤Í¡¼¡Ù¤Ã¤ÆºÇ¶áÆØ»Ò¤Ë¸À¤ï¤ì¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë¤½¤¦¤À¤Ê¡¼¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¤è¡×¡Öº£¤Ç¤â¸½Ìò»þÂå°Ê¾å¤Ë»Å»ö¤ËÂÐ¤·¤Æ¥¹¥È¥¤¥Ã¥¯¤Ç¾ðÇ®Åª¤ÊÆØ»Ò¤òÂ¦¤Ç¤ß¤Æ¤¤¤Æ»ä¤ÎÍ§Ã£¤ÎÃæ¤Ç1ÈÖ»Å»ö¹¥¤¤Ê¿Í¤À¤È»×¤¦¤·¡¢»ä¤â¾ï¤Ë»É·ã¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ¤ë¡×¡Ö»Ò°é¤Æ¤È»Å»ö¤ÎÎ¾Î©¤È¤«Çº¤ß¤Ï¿Ô¤¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤¤¤Ä¤â»Ù¤¨¹ç¤¨¤ëÀïÍ§¤È¤·¤Æº£¤âÊÑ¤ï¤é¤º¤¤¤ì¤ë¤³¤È¤¬ËÜÅö¤Ë´ò¤·¤¤¤Ê¤Ã¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
ÂçÅç¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡ÖÍ¥»Ò¤È¤Î»×¤¤½Ð¤Ï¡¢AKB¿å±ËÂç²ñ¡£¡ÊÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¿Í¤¤¤ë¤«¤Ê¡©¡Ëµ³ÇÏÀï¤Î·è¾¡¤ÇºÇ¸å¤Ë¤Ö¤Ä¤«¤ê¹ç¤¤¡¢·ë²Ì¤Ï»ä¤ÎÇÔËÌ¡Ê¾Ð¡Ë¤ª¸ß¤¤Éé¤±¤º·ù¤¤¤Ç¤¤¤¤¾¡Éé¤À¤Ã¤¿µ¤¤¬¤¹¤ë¡×¡Ö±¿Æ°¿À·Ð¤¬ÎÉ¤¯¤Æ¡¢²Ä°¦¤¯¤Æ¡¢²¿¤Ç¤â¤½¤Ä¤Ê¤¯¤³¤Ê¤¹»Ñ¤ËËÜÅö¤Ë¤¹¤´¤¤¿Í¤À¤Ê¤È´¶¤¸¤Æ¤¿¡£Team K¤Ë²ÃÆþ¤·¤Æ¤«¤é¤ÏW¥»¥ó¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤ë¤Ê¤É¡¢´Ø¤ï¤ëµ¡²ñ¤âÁý¤¨¤Æ¡£É½¤Ç¤Ï¾ï¤ËÍê¤ì¤ëÂ¸ºß¤Ê¤Î¤Ë¡¢Î¢¤Ç¤Ï¤ª¤Á¤ã¤é¤±¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢²Ä°¦¤¤´é¤·¤ÆÆÇÀå¥Ä¥Ã¥³¥ß¤òÈô¤Ð¤·¤Æ¤¤¿¤ê¾¯Ç¯¤Î¤è¤¦¤Ê¿Í¡¡¤Ç¤â¥á¡¼¥ë¡ÊÅö»þ¤ÏLINE¤Ê¤«¤Ã¤¿w¡Ë¤¹¤ë¤ÈÍ¥¤·¤¯ÁêÃÌ¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¥µ¥Ð¥µ¥Ð¤·¤Æ¤½¤¦¤Ê°õ¾Ý¤È¤ÏÎ¢Ê¢¤Ë¿Í¤Îµ¤»ý¤Á¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¡¢¿Í´ÖÌ£¤Î¤¢¤ëÇ®¤¤¿Í¡£¤¢¤È²Ä°¦¤¤³¨Ê¸»ú¤â¤Ä¤±¤Æ¤¯¤ì¤ë¡×¤È¡¢¸½ÌòÅö»þ¤Î»×¤¤½Ð¤ò²óÁÛ¤·¡¢¡Ö¤½¤·¤Æ²¿¤è¤ê¡¢ÃË½÷Ìä¤ï¤º¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¿Íµ¤¤À¤Ã¤¿¤Î¤È¡Ê¥é¥¤¥Ö¤ÎÀ¼±ç¤Û¤ÜÍ¥»Ò¤À¤Ã¤¿w¡Ë¥é¥¤¥Ö¤ÎÁí³ç¤ÇÁïÌÀ¤ËÅª³Î¤Ë¸ÀÍÕ¤òÁª¤Ó¤Ê¤¬¤éÏÃ¤¹Í¥»Ò¡ÊÅö»þ23ºÐ¡©¡Ë¤Ã¤ÆËÜÅö¤Ë¸¤¯¤ÆÅ·ºÍ¤Ê¤ó¤À¤Ê¤Èº£²þ¤á¤Æ»×¤¦¡£¢¨9ËçÌÜ¤È¤â¡¼¤ß¤Ï¤â¤¦¸ì¤é¤Ê¤¯¤Æ¤âÊ¬¤«¤ë¤è¤Í¡©¤º¤Ã¤È¿ÆÍ§wÍ§ÃÒ¤Îyoutube¤ß¤Æ¤Íw¡×¤È¡¢¸µAKB48¤Î²ÏÀ¾ÃÒÈþ¡Ê34¡Ë¤È¤Î¼Ì¿¿¤âÈäÏª¤·¤¿¤¢¡£
ºÇ¸å¤Ë¡ÖÅö»þ¤Ï¼ã¤¯¤Æ¤¿¤À¤¬¤à¤·¤ã¤é¤ËÁö¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡¢¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î»ö¤ò»×¤¦¤ÈÁ´¤Æ¤Î½ÐÍè»ö¤¬°¦¤ª¤·¤¯¤ÆÂçÀÚ¤ÊÊõÊª¤À¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¦¡¡¤â¤Ã¤Èµ²±ÎÏ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤é¤Ã¤Æ¡Ä¡£¤¤¤í¤ó¤Ê»ö»×¤¤½Ð¤»¤Æ¥¨¥â¤¯¤Ê¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤Ë¡Ä¤Û¤Ü³Ð¤¨¤Æ¤Ê¤¤¤Î¤è¡¡¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¤¿¤¯¤µ¤óºÜ¤»¤Þ¤¹¡Ê¤Æ¤«¤µ¡¢º£µ¤ÉÕ¤¤¤¿¤±¤É¡¢¡Ø¤È¤â¤Á¤ó¤µ¤ó¼Ì¿¿»£¤í¡¼¡Ù¤Ã¤Æ¤Û¤ÜÀ¼¤«¤±¤é¤ì¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤À¤±¤Éw¥á¥ó¥Ð¡¼¿Íµ¤¤Ê¤µ¤¹¤®¡ª¡©¡ª¡©wwwÁ´Á³Í¶¤Ã¤Æ¡©¡Ë¡×¤È¼«µÔ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËÁ°ÅÄ¤«¤é¤Ï¡Ö»äËÜÅö¤ËÂç¹¥¤¤Ê¤ó¤ÀÍ§¤Î»ö¥Ï¡¼¥È¥Ï¡¼¥È¡×¤È¡¢Î¾»×¤¤¤ÎÊÖ¿®¤ò¤·¤¿¡£
¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¤¢¤Îº¢¤Ë¥¿¥¤¥à¥¹¥ê¥Ã¥×¤À¤Ã¤¿¡Ä¡ª¡×¡ÖÀÄ½Õ»þÂå¤ÎAKB¤¬Âç¹¥¤¤Ç¤¹¡×¡Ö»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤Ä¤À¤Ã¤ÆÈÄÌîÍ§Èþ¤¬¥»¥ó¥¿¡¼¤Ç¤¢¤ê°ìÈÖ¤Ç¤·¤¿¡×¡ÖÉðÆ»´Û¤ÎºÇ½ª¤Ë¸½¾ì¤ËÆþ¤ì¤Æ»×¤¤½Ð¤¬ÁÉ¤Ã¤¿»ö¤Ë´¶¼Õ¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£